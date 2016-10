Feuerwehr befreit Greifvogel aus misslicher Lage

Große Aufregung am Mittwochabend im Sonderposten-Markt von Thomas Philipps in Neu-Edingen. Ein Sperber hat sich hierher verirrt und rast unter der Decke des Ladens hin und her. Mitarbeiter des Geschäftes verfolgen erst die Flugkünste des ungebetenen Gastes, versuchen dann selbst, das Tier einzufangen, um es in Freiheit zu entlassen, doch sie schaffen es einfach nicht. In ihrer Not rufen sie schließlich die Feuerwehr.

Knifflige Aufgabe

Kommandant Stephan Zimmer und ein Dutzend seiner Aktiven rücken an. Der Greifvogel stellt aber auch die erfahrenen Retter vor eine schier unlösbare Aufgabe. "Wir hatten schon alles mögliche Getier, auch Schlangen und junge Waldohreulen, aber mit einem ausgewachsenen Raubvogel hatten wir es noch nie zu tun", gesteht Zimmer im Gespräch mit dem "MM". Sein erster Gedanke: Man könnte das Tier betäuben und dann in Sicherheit bringen. Doch der ebenfalls angeforderte Tierschutz Rhein-Neckar macht klar, dass das keine geeignete Methode ist. "Das hätte für den Sperber den sicheren Tod bedeutet", berichtet Zimmer.

Einsätze und Kosten Hilfeleistungen der Feuerwehr bei Bränden und öffentlichen Notständen sowie zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen sind nach den Regeln des Feuerwehrgesetzes unentgeltlich. Soweit die Feuerwehr bei anderen Notlagen zur Hilfeleistung für Menschen und Tiere herangezogen wird, kann die Gemeinde nach ihrem Ermessen Kostenersatz verlangen (VGH Mannheim, Urteil vom 20.3.2003, 1 S 397/01). hje

Also versuchen es die Männer von der Feuerwehr zunächst mit Köchern, die zum Sortiment des Ladens gehören. Ohne Erfolg. Der Vogel will sich einfach nicht fangen lassen. "Der ist ein absoluter Künstler in der Luft", schwärmt der Kommandant. Schließlich kommt den Rettern die rettende Idee. Sie entdecken ein großes Netz, befestigen es an Teleskopstangen, sichern es mit Kabelbindern und breiten diese Wand an der einen Seite des Ladens aus. Dann treiben sie den Vogel von der anderen Seite in Richtung der Konstruktion und schließlich geht ihnen der Vogel ins Netz. Behutsam nehmen sie es an sich, unterstützt von den Experten des Tierschutzes, und entlassen es schließlich wieder in die Freiheit.

"Sein Herz hat ganz schön gebumbert", berichtet Zimmer von seiner hautnahen Begegnung mit dem Geretteten. "Das hat prima geklappt", freut sich Michael Hitpass Mitarbeiter von Thomas Philipps. Immerhin eineinhalb Stunden dauerte dieser außergewöhnliche Einsatz. Und wer trägt die Kosten? "Wenn es um die Rettung eines Wildtiers geht, dann haben wir keine Möglichkeit der Kostenanforderung", klärt Arno Kaiser vom Rechnungsamt der Gemeinde auf.

Anders sieht es bei Haustieren aus. Wenn zum Beispiel eine Katze aufs Dach klettert und nicht aus eigener Kraft wieder herunterkommt, dann kann die Gemeinde einen Feuerwehreinsatz durchaus in Rechnung stellen. Wenn es darum geht, das Leben des Tieres zu retten, dann gib es auch dafür keine Rechnung aus dem Rathaus.

Netz ergänzt Ausstattung

Unterdessen sind Stephan Zimmer und seine Aktiven nicht nur um eine Erfahrung reicher, sondern auch um ein Rettungsgerät. Denn der dankbare Ladeninhaber überließ der Wehr das eingesetzte Netz, das künftig an Bord des nagelneuen Löschfahrzeugs LF 10 mitfährt. Das soeben angelieferte Gefährt für rund 400 000 Euro hat damit seine Feuertaufe bestanden, noch bevor es am Samstag beim Ball der Feuerwehr erstmals öffentlich präsentiert wird.