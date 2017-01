Wasserschaden: Feuerwehr und THW stützen Decken ab

Lagebesprechung vor Ort: Stephan Zimmer (2.v.r.) kordiniert den Einsatz nach dem Einbruch einer Decke in einem Mehrfamilienhaus in Edingen.

Ein ungewöhnlicher Großeinsatz in der Albert-Schweitzer-Straße in Edingen: Die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen ist am Dienstag Nachmittag zunächst zu einer Türöffnung gerufen worden, weil Wasser aus der Dachgeschosswohnung einer dreigeschossigen Doppelhaushälfte in die Wohnung darunter gelaufen war. Doch der vermeintliche Routineeinsatz sollte sich als recht kompliziert erweisen.

Nach der Öffnung sahen die Brandschützer die Bescherung: Das undichte Bitumendach der großen Flachdachgaube war teilweise eingestürzt. Es hatte dabei im Bad-/Küchenbereich einen Wasserhahn beschädigt, aus dem noch mehr Nass auf den Fußboden und in die Decke gelaufen war, die aus Holzbalken mit einer Lehmfüllung dazwischen besteht.

Das Problem dabei, so Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer und Zugführer Timo Walter im Gespräch mit dem "MM": Die Decke hatte sich wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen und dadurch ein derart hohes Gewicht bekommen, dass Einsturzgefahr bestand. Zudem musste damit gerechnet werden, dass dann die beiden darunterliegenden Decken ebenfalls kollabieren würden.

Also evakuierte Wehr die sechs bis sieben Bewohner der beiden Wohnungen. Sie fanden in einem Fahrzeug der Feuerwehr provisorische Zuflucht und wurden dann von der Gemeinde untergebracht. Das Wasser stellten die Brandschützer ab, ebenso den Strom, weil das Nass auch in einen Kabelkanal eingedrungen war. Dann machten sie sich daran, die Decken abzustützen. Dabei erhielt die Feuerwehr Unterstützung von drei THW-Leuten. Auch ein Statiker sollte hinzugezogen werden. Angaben über die Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst nicht.

Bei der provisorischen Abdichtung des Dachs kam die Drehleiter zum Einsatz. Insgesamt war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und rund 30 Mann vor Ort. Die Polizei, die am Einsatzort ermittelte, sucht nun nach dem Bewohner des Dachgeschosses.