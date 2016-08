Neuer Edeka-Markt eröffnet am 26. September

Von unserem Redaktionsmitglied

Hans-Jürgen Emmerich

Noch sieht alles aus wie auf einer Baustelle, doch am Samstag soll das meiste fertig sein. Rund neun Monate nach den ersten Bodenarbeiten steht mitten in Heddesheim ein nagelneuer und moderner Edeka-Markt. "Die Kunden werden sich hier wohlfühlen", zeigt sich Geschäftsführer Dennis Czygan (43) überzeugt. Was sie ab 27. September hier erwartet, zeigt er dem "MM" bei einem Rundgang über die Baustelle.

Noch wird überall gesägt, gebohrt und gehämmert, warten neue Einrichtungsgegenstände aufs Ausgepacktwerden. Gleich am Eingang hinter der automatisch öffnenden Glasschiebetür werden die Einkäufer künftig von Blüten begrüßt: Schnittblumen und Topfpflanzen. Von hier gelangen die Kunden auf eine Art Marktplatz, wie Czygan verspricht. Eine Verkleidung aus Natursteinen soll für rustikale Atmosphäre rund um frisches Obst und Gemüse sorgen: "Das wird jetzt alles deutlich größer und attraktiver."

Küchenfertig geschnitten

In einem über sechs Meter breiten Kühlregal nebenan finden die Verbraucher künftig so genannte Convenience-Artikel. Küchenfertig vorbereitetes Obst und Gemüse, Frischnudeln und Teige. "Um den Kunden das Kochen zu erleichtern", wie der Geschäftsführer erläutert. Auch Pilze und Smoothies gibt es künftig gekühlt.

Getränke stehen künftig mitten im Markt, auf Schwerlastregalen. Die Sixpacks mit Flaschen befinden sich auf einer schrägen Ebene ganz oben, so dass sie immer nachrutschen. Auf diese Weise entstehen keine Lücken. Für die Aufnahme von Leergut gibt es zwei Automaten, und wer sich dabei schmutzig macht, kann sich direkt daneben die Hände waschen. Mit solchen Extras hat der Inhaber Zipser Kundenwünsche verwirklicht, ebenso wie mit der Ruhezone zwischen den Regalen. Wer sich auf halber Strecke ausruhen möchte, darf sich hier einfach hinsetzen.

Doch zurück zum Leergut. Hinter den zwei kreisrunden Löchern in der Wand für die Einzelflaschen und den beiden rechteckigen Öffnungen für ganze Kästen verbirgt sich aufwendige Technik. "Ein Wahnsinnsgerät", sagt Czygan. Der computergestützte Automat kostet so viel wie ein Mittelklassewagen. Er sortiert das Leergut und macht Einwegflaschen aus Kunststoff oder Dosen platt, um das Material anschließend zu recyceln.

In dem Lager sind die Wände mannshoch mit Edelstahl verkleidet. Als Rammschutz für die Rollcontainer, in denen die Waren angeliefert werden. Damit dies für die Nachbarn möglichst geräuschlos über die Bühne geht, rollen die Lastwagen in einem Vorraum an die Rampe, ein Rolltor schließt sich dahinter." Da passt ein 40-Tonner mit Anhänger rein", versichert der Geschäftsführer. Alles, was gekühlt werden muss, wird täglich angeliefert und sofort in den passend gekühlten Auspackraum gestellt. "Damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird", erläutert Czygan. Getränke und Trockenprodukte kommen zweimal in der Woche.

Apropos Kühlen: Die Kälte für Lager und Theken kommt aus einer zentralen Anlage im Dachgeschoss, die zugleich für die Heizung in den Räumen sorgt. Die Wärmepumpe läuft absolut ohne fossile Energieträger, wie der Chef stolz betont. Und der Strom? - Den liefert Lichtblick, und das ist zu 100 Prozent eigener Ökostrom aus regenerierbaren Quellen. So kann auch das Eis für die neue Fischtheke und das Kühlhaus umweltfreundlich produziert werden.

Angebote auf Bildschirm

Moderne Technik hält auch an der Fleisch-und-Wurst-Frischetheke ein. An den großen schwarzen Fliesen hängen mehrere Rahmen aus Holz, die flache Bildschirme zur digitalen Anzeige von Angeboten aufnehmen. Wo sich künftig die fünf (statt bisher vier) Kassen befinden, lässt sich an den abgehängten Deckenelementen erkennen. Die Technik und die Bänder kommen erst Anfang nächster Woche. Für die Kunden neu: Sie können künftig auch mit Kreditkarte bezahlen. Wer sich nach dem ausgiebigen Einkauf auf 1500 Quadratmetern stärken will, kann im neuen Café Platz nehmen, das im Eingangsbereich entsteht und auch Sitzplätze im Freien anbietet.

Am 26. September wird es soweit sein. Dann gibt es eine "stille" Eröffnung. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Nächste Woche beginnt der Partner Edeka mit dem Einräumen der Regale. Auch für die Mitarbeiter bedeutet das Überstunden. Aber seine Leute machen das gerne , wie der Chef betont.

"Stille" Eröffnung

Seit bekannt sei, dass der neue Markt öffnet, könne er sich vor Bewerbungen kaum retten. Sogar für den Sonntagsdienst am Tag vor der Eröffnung gib es genügend Freiwillige aus den drei Märkten, die Zipser betreibt. Und warum eine "stille" Eröffnung? "Weil wir noch nicht genug Parkplätze haben", erläutert Czygan. Die entstehen erst, wenn der alte Markt abgerissen ist. Im Dezember soll es soweit sein. Und dann haben Mitarbeiter und Kunden allen Grund zum Feiern.