Hans-Thoma-Grundschule wird ausgebaut

Hans-Jürgen Emmerich

Die Hans-Thoma-Schule in Heddesheim wird in den nächsten Jahren für rund sechs Millionen Euro um- und ausgebaut. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Er folgte damit der Empfehlung der Verwaltung und einer Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse zuvor die Architektin Jutta Benkeser vom Heidelberger Büro Reichel und Benkeser vorgestellt hatte.

Im Kern sieht die jetzt beschlossene Variante vor, dass in einem ersten Schritt nördlich des bestehenden Hauptgebäudes eine Sporthalle mit Kleinspielfeld gebaut wird. Diese ist so teilbar, dass zwei Gruppen darin parallel Sport treiben können. Allein für die neue Halle, die bereits 2017 realisiert werden soll, rechnet die Gemeinde mit Kosten von 1,7 Millionen Euro. In einem zweiten Schritt wird dann die bestehende Turnhalle abgerissen, um Platz für einen Neubau mit Mensa und Klassenzimmern zu schaffen.

"Der Neubau mit Mensa liegt im Schulhof und bildet mit den vorhandenen Gebäuden ein Ensemble", nannte die Planerin einen der Vorteile dieser Lösung. "Wir bekommen eine Art Marktplatz", sagte die Schulleiterin Dagmar Knispel-Gottauf dem "MM" bei einer Besichtigung vor Ort. Außerdem biete diese Variante einen großen Schulhof. Der wird umso wichtiger, weil künftig jeweils vier parallele Klassen je Jahrgang hier unterrichtet werden, unter Umständen sogar fünf. Das könnte bis zu 500 Schüler bedeuten. Denn die seitherige Johannes-Kepler-Grundschule wird bis 2018/19 aufgelöst, weil der Platz für die Gemeinschaftsschule benötigt wird.

"Der Neubau ist die logische Konsequenz aus der Entscheidung für die Gemeinschaftsschule", sagte Josef Doll (CDU). Mit der Variante B sei die geringste Störung des Schulbetriebs verbunden. Zugleich bringe sie den größten Schulhof. Den geplanten Ausbau des Ganztagsangebot begrüßte Doll. Der Bedarf steige, die Betreuung unterstütze die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

"Wir müssen unsere Schullandschaft neu ordnen und zukunftsfähig machen", formulierte Jürgen Merx (SPD). "Die Vorteile der Variante B liegen auf der Hand", sagte er: "Alles ist an einem Platz, und alle Kinder haben einen gemeinsamen Schulhof." Zugleich machte er die Dimension der Baumaßnahmen deutlich: "Wir reden über sehr viel Geld, das wir in unsere Zukunft investieren, in unsere Kinder."

Von einem "Riesenaufwand und viel Geld" sprach auch Ulrich Kettner (Grüne). Die Mensa werde das "neue Gesicht" der Schule. Es zu verstecken, sei nicht ratsam, sprach auch Kettner sich gegen andere Modelle aus. Der Raumbedarf solle sorgfältig geplant werden, mahnte er. Man müsse auch an Wachstum und eine mögliche Fünfzügigkeit (fünf Klassen je Jahrgang) denken.

"Nicht alle Wünsche erfüllen"

"Das ist ein optimaler Standort für das neue Schulgebäude", schloss sich Ingrid Kemmet (FDP) ihren Ratskollegen an. Bei dieser Variante seien keine großen Eingriffe in den Bestand notwendig: "Das ist eine weitsichtige und zukunftsfähige Lösung."

Dass die Gemeinde viel Geld investiert, betonte auch Bürgermeister Michael Kessler: "Wir haben jetzt zehn Millionen in der Pipeline. Das bringt uns schon an Grenzen." Bei den Etatberatungen müsse man sich "vorsichtig herantasten". Es gehe darum, "Notwendiges zu tun, aber nicht alle Wünsche zu erfüllen".

