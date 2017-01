Schwungvoller Start ins allererste Jubiläumsjahr

Von unserem Redaktionsmitglied

Hans-Jürgen Emmerich

Schwungvoller hätte der Auftakt zum Jubiläumsjahr kaum ausfallen können. Vor allem die Rhythmusgruppe der Musikschule unter der Leitung von Andres Bertomeu versetzte die Bürger gestern beim Neujahrsempfang der Gemeinde Heddesheim so richtig in Schwung und Feierlaune.

1100 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung ist es das erste Jubiläum, das die Gemeinde feiert. Das betonte Bürgermeister Michael Kessler in seiner rund 45-minütigen Neujahrsansprache. Es geht zurück auf den Lorscher Codex aus dem Jahre 917. Unterstützt von einem Historiker, habe man sich 2012 auf dieses Datum verständigt, bemerkte Kessler, und das sei "hinreichend historisch vertretbar", wie er unter Hinweis auf ein im Vorfeld erstelltes, 30-seitiges Gutachten erklärte.

Wie sich jene Eintragung in eine Urkunde ereignet haben könnte, zeigte eine eindrucksvolle Historienspielszene, die der Schriesheimer Claus Breuthner geschrieben und mit mehreren Mitgliedern des Gospelchors Rainbow inszeniert hat. Es handelt vom Besuch des Mainzer Erzbischofs bei Abt Ebergis vom Kloster Lorsch und die Überreichung der Gründungsurkunde an die Heddesheimer.

Mit Conquest of Paradise von Vangelis sorgte der Chor unter der Leitung von Peter Baumann zudem für die passende akustische Einstimmung. "Ein starkes Stück", lobte Kessler die Darbietung. Wer sie verpasst hat, wird im Laufe des Jubiläumsjahres noch zweimal die Gelegenheit haben, das Werk zu sehen, unter anderem beim großen Festzug im Mai. Das sagte Regisseur und Autor Breuthner dem "MM".

Auch des Rest des Programms ließ die Vielfalt der kulturellen Angebote in Heddesheim erkennen. So sorgte der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Hansjörg Tenbaum für festliche Klänge zum Auftakt. Die Sängervereinigung 1909 mit 30 Aktiven,deren Durchschnittsalter bei über 60 liegen dürfte, überzeugte unter der Leitung von Volker Schneider nach zwei weiteren Werken mit dem Trommlerlied - die passende Überleitung zum jungen "königlichen" Besuch am Dreikönigstag. Eine Abordnung der Sternsinger brachte den Bürgern ihren Segen. "Das ist uns im Jubiläumsjahr eine besondere Ehre", sagte deren ehrenamtliche Betreuerin Ursula Fritz-Klumpp.

Sie nutzte die Gelegenheit, auf das Schicksal der Kinder in Kenia aufmerksam zu machen, an die der Erlös der Spendenaktion diesmal geht. "Für die Kinder dort sind Hallenbad und Badesee ein unvorstellbarer Luxus", machte Fritz-Klumpp deutlich. Das ließ auch Bürgermeister Kessler nicht kalt, der nach einem weiteren Lied der Sternsinger seinen Geldbeutel zückte und einen Schein in die Spendenbüchse steckte, ebenso wie viele weitere Besucher im Saal.

"Der Neujahrsempfang hat sich zu einem guten Begegnungs- und Gesprächsforum entwickelt", sagte Kessler in seiner Ansprache. Deshalb wurden nach rund eineinhalb Stunden Programm schnell die Stühle im Saal zusammengestellt, um reichlich Platz für diese Begegnung und den Dialog zu schaffen. Dazu gab es unter anderem die beiden Jubiläumsweine, ein roter Cuvee des örtlichen Winzers Schröder und ein Weißburgunder der Winzergenossenschaft Schriesheim. "Wenn er Ihnen schmeckt, können Sie ihn ab Montag im Rathaus kaufen", warb der Bürgermeister für den exklusiven Tropfen.