Gemeinde richtet Platz für die Jugend ein

An dieser Stelle am Badesee-Rundweg wollen sich die Jugendlichen einen Platz einrichten, für dessen Pflege sie selbst die Verantwortung übernehmen.

Erinnern Sie sich noch, wo Sie sich in der Jugend gern mit Freunden getroffen haben? Nun, bei Kurt Klemm war es das Denkmal am Friedhof, Ulrich Kettner erinnert sich an nächtliche Ausflüge zum Badesee, und auch Nicole Kemmet fand es als Teenager "draußen" attraktiver - abseits der wachsamen Elternaugen. Wie den drei Gemeinderäten vor mehr oder weniger vielen Jahrzehnten geht es den Jugendlichen in Heddesheim heute. Ihr im vergangenen Jahr neu gewähltes Vertretergremium hatte daher beantragt, einen "Jugendplatz" einzurichten, an dem sich die jungen Leute treffen können, ohne andere zu stören - oder gestört zu werden. Und der Gemeinderat stimmte dem Anliegen am Donnerstagabend einstimmig zu.

Sitzecke, Grill und Spraywand

Dass es zu wenige offizielle Plätze für Jugendliche gebe, erläuterte eingangs der Diskussion Philipp Tauscher, Vorsitzender der Jugendvertreter. "Die Folge ist: Die Jugendlichen gehen irgendwohin, und am Ende sind Anwohner und Jugendliche beide unzufrieden."

Als regelrechten Treffpunkt auserkoren haben die Jugendvertreter gemeinsam mit Sozialarbeiterin Anne Bauer nun einen Platz hinter dem Badesee. Dort soll eine überdachte Sitzecke mit zwei Steintischen und vier Bänken, ein kleiner Grillplatz sowie eine öffentliche Spraywand entstehen. An Beleuchtung ist ebenso gedacht wie an zwei Mülleimer.

Aller Abgeschiedenheit zum Trotz soll der Platz "kein rechtsfreier Raum" werden, wie Tauscher erklärte: "Wir werden Regeln aufstellen." Ferner wollen die Jugendlichen selbst helfen, die Kosten der Platzherstellung niedrig zu halten - und so einen Bezug zu dem eigenen Werk schaffen, damit dieses auch gepflegt wird. "Wir sehen das nicht als Konkurrenz zum Jugendhaus, sondern als Ergänzung", erklärte Tauscher weiter. Und, auf Nachfrage aus dem Rat nach dem tatsächlichen Bedarf für den Platz: "Wenn wir uns irgendwo im Ort treffen, steht meistens um 22 Uhr die Polizei da."

"Toll, dass Ihr euch so eingebracht und Gestaltungsvorschläge gemacht habt", lobte Bürgermeister Michael Kessler die Jugendlichen und sprach von einem "unterstützenswerten Projekt", bei dem die Gemeinde freilich auch künftig die Eigeninitiative der jungen Leute einfordern werde.

"Richtig gut, dass die Ideen von Euch kommen", fand auch CDU-Rat Walter Gerwien an die Jugendvertreter gewandt. "Ein bissel Zweifel" hegte er dennoch wegen der Örtlichkeit im Bereich des Rundwegs, wo auch viele Spaziergänger unterwegs seien. Gar nicht gefiel ihm die Idee der Spraywand: "Ich fürchte, dort wird geübt und das trägt sich dann in den Ort rein." Tauscher entgegnete, dass eine legale Wand gerade verhindern könne, das illegal herumgesprüht werde.

Zu weit abseits oder gerade gut?

Grünen-Rat Kurt Klemm sah als einzigen kleinen Wermutstropfen im Projekt die Tatsache, dass der Platz doch recht weit draußen sei. Ein Fakt, den andere wiederum gerade positiv beurteilten, weil damit sowohl Freiraum geschaffen als auch Lärm im Ort vermieden werde (Frank Hasselbring, FDP).

Viel Lob gab es aus allen Fraktionen für die grundsätzliche Eigeninitiative der Jugendlichen - verbunden mit dem Appell, diese Initiative auch beizubehalten, was die Pflege des Platzes und die Beseitigung von Müll betrifft. "Wir fordern, dass Ihr Euch dort einbringt", formulierte es beispielsweise SPD-Fraktionschef Jürgen Merx. Versuch macht klug - nach diesem Motto sprach sich das Gremium unisono dafür aus, den Jugendlichen die Chance zu geben. Bürgermeister Kessler sah dies ebenso: "Das ist kein Millionen-Projekt", sagte er. "Wenn es wirklich in die Hosen gehen sollte, wirft uns das nicht um."