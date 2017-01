Mehr als 2000 Besucher feiern auf der Eisbahn

Von unserem Mitarbeiter

Dieter Kolb

Der Andrang war riesig. Weit mehr als 2000 Besucher sind am Wochenende zum "Eiszauber" in Heddesheim gekommen. Schöner hätte das Jubiläumswetter kaum sein können. "Es ist trockenkalt, und wir haben Sonnenschein", sagte Helena Platz am Sonntagmittag: "So haben wir uns das gewünscht." Für die Gemeinde hatte sie die Organisation und Koordination der Veranstaltungen zum 40. Jubiläum der Kunsteisbahn in der Hand.

Drei Tage standen die Tore kostenlos für die Besucher der Heddesheimer Kunsteisbahn offen. Es ist kein Geheimnis, dass der Spaßfaktor der Eisläufer auf der Freiluftbahn höher ist als die Einnahmen, die die Gemeinde durch die Eintrittsgelder erzielt. Am Eingang der Kunsteisbahn zog ein Eiswürfel die Blicke auf sich. "Mit dem Schnee der Eisfläche haben wir diesen ein Kubikmeter großen Eiswürfel hergestellt und im Kühlhaus der Edeka gelagert", verriet Bauhofchef Wolfgang Unverricht den staunenden Besuchern.

Die Hüttengaudi am Freitagabend verlief noch etwas verhalten. Die Besucherzahl von etwas über 100 Aprés-Ski-Party-Gästen war für die Veranstalter enttäuschend. Auch DJ Patrese hätte sich für die deftigen Schmankerln und klassischen Hits mehr feierwütiges Publikum gewünscht. Mit einer Kindereisdisco ging es am Samstagnachmittag los. Die danach folgende Eisdisco mit DJ Nico, DJ Chilly Friend und DJ Crazy, hatte den erwarteten Besucheransturm. "Über 500 Leute sind hier", schätzte Eismeister Siegmund Schmidt und ergänzte: "Die Stimmung der Eisläufer ist wieder ausgelassen, aber cool."

Einweiser auf dem Parkplatz

Der Sicherheitsdienst hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun, um die PKW-Fahrer auf die Parkplätze am Badesee einzuweisen. Auf der eigens installierten Bühne eröffneten das Saxophon- und Bläserensemble der Musikschule Heddesheim die Geburtstagsparty. Unter der Leitung von Volker Günther und Rolf Schönborn zeigten die jungen Musiker ihr Können. Fetzig ging es mit der Guggemusik "Zahlekracher" weiter, die die Zuhörer bereits zur Mittagstunde zum Tanzen brachten. Matthias Schulz und seine 15 Musiker machten tolle Stimmung.

"Garden Party" rockt

Bereits alte Bekannte sind die Männer von "Garden Party". Alte und neue Hits trugen sie zur Begeisterung der Besucher vor, da kam rhythmische Bewegung in die Besuchermassen. "Wir haben heute tolles Wetter, mehr Eiszauber geht nicht", sagte Bürgermeister Michael Kessler bei seinen Begrüßungsworten vor der Eislaufshow. "Der tolle Zustand der Bahn ist nur durch die Arbeit der Bauhofmitarbeiter und der Eismeister zu halten", betonte Kessler.

Heftigen Applaus erhielt das Synchron-Team des MERC, die Damen boten eine tolle Show. Als Einzelläufer gefielen Kiara Siehr, Marius Grimm, Denise Müller und Anna Wehrheim, die schon alle bei überregionalen Meisterschaften auf dem Siegertreppchen standen. Trainerin Nicole Lampe und Betreuerin Patricia Wittig versprachen, auch im kommenden Jahr wieder mit ihrer Eislauftruppe zu kommen.

Damit die Besucher sich wärmen konnten, hatten Heddesheimer Vereine lukullische Genüsse zubereitet. Die Palette reichte von Apfelküchle bei den Landfrauen bis zu Bratwürsten beim Fortuna-Nachwuchs. Kinder Der Skiclub gab den Besuchern die Möglichkeit, sich im Eisstockschießen zu üben. Den Umgang mit den Pucks zeigten die "Flames" vom Eishockey-Club Heddesheim. "Das war ein schönes, erfolgreiches Wochenende", stellte Helena Platz in ihrer Bilanz strahlend fest. "Das Angebot war in diesem Jahr ausgewogener", fand Eismeister Michael Kiss, der sich besonders über die idealen Wetterbedingen freute.