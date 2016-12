Probelauf im Hallenbad: Ab Samstag dürfen alle rein

Blaues Licht in den Becken, pinkfarbene Beleuchtung von den Strahlern: So bunt kann das sanierte Hallenbad in Szene gesetzt werden.

Wasser aus einem breiten Speier ergießt sich ins Nichtschwimmerbecken, auf der gegenüberliegenden Seite lädt eine strahlendblaue Rutschbahn Kinder zur flotten Fahrt ins warme Nass ein. LED-Strahler tauchen Becken und Wände in wechselnde Farben, Massagedüsen versprechen Entspannung. Nach einem knappen Jahr der Sanierung ist das Hallenbad der Gemeinde Heddesheim kaum wiederzuerkennen.

"Wir haben ein fast neues Bad geschaffen", freut sich Bürgermeister Michael Kessler über das Ergebnis der Investition, die sich auf immerhin 2,3 Millionen Euro summiert: "Das Bad ist wesentlich attraktiver geworden." Stolz präsentiert er die runderneuerte Freizeiteinrichtung dem "MM" bei einer Begehung. Was sofort auffällt, ist die Glasfassade, die jetzt an zwei Seiten der Schwimmhalle bis auf den Boden reicht. Die kniehohe Brüstung ist verschwunden, der Blick schweift direkt ins Grün der Außenanlage.

Weil die Heizung künftig mit der Lüftung kombiniert ist, sind die Heizkörper weggefallen. Das schafft mehr Platz zwischen Beckenrand und Fenstern, macht die Schwimmhalle insgesamt großzügiger, ganz so, wie es die Architektin Jutta Leibiger versprochen hatte. Wenige Zentimeter mit einer großen Wirkung. Auch die Wärmebänke direkt an der Glasfassade sind neu und werden sicher bei den Besuchern beliebt sein. Dank der Isolierverglasung wirkt es hier jetzt weder kühl noch zugig. "Die Luft ist deutlich besser", schwärmt auch der Betriebsleiter Christopher di Vita: "Jetzt ist nichts mehr stickig."

Hallenbad Heddesheim Tag der offenen Tür: Samstag, 10. Dezember, 12 - 18 Uhr Uhr (Eintritt frei), Führungen durch die Technik. Kinderspieltag: Sonntag, 11. Dezember, 10 bis 17 Uhr. Regulärer Badebetrieb: Ab Montag, 12. Dezember, 14 bis 22 Uhr. Tageskarten: Erwachsene 4 Euro; Ermäßigte 3 Euro; Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. hje

Das neue Farbkonzept zieht sich gewissermaßen wie ein roter Faden durch das Objekt. Blau, Orange und Gelb sind Elemente an der Decke, auf dem Boden der Becken und in vereinzelten Fenstern der Fassade. Auch die Duschen und sanitären Anlagen tragen diese Farben. Rot und Orange bei den Frauen, Blau bei den Herren. Hochwertige, nicht transparente Glastüren in den Toiletten und im Eingang zur Schwimmhalle runden das Bild ab.

"Es war eine gute Entscheidung des Gemeinderates, die Fassade und die sanitären Einrichtungen vorzuziehen", betont der Bürgermeister: "Jetzt sind wir mit allem fertig, was mit Wasser zu tun hat." Das Budget sei eingehalten worden, unterstreicht Kessler. Hier und da entdeckt er beim Durchgang noch kleinere Mängel, beauftragt seine Mitarbeiter mit Nachbesserungen. Aber das große Ganze stimmt.

Wie sich das Bad im Betrieb bewährt, werden Schwimmer der Turngemeinde in den nächsten Tagen im Probebetrieb testen. Am Samstag stellt die Gemeinde das Bad der Öffentlichkeit vor, am Sonntag sind die Kinder zu einem Fest eingeladen. Der reguläre Badebetrieb beginnt am Montag.