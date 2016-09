Heidelberger Kneipen sollen früher schließen

In lauen Sommerabenden wie diesen ist die Heidelberger Altstadt unbestritten einer der schönsten Orte der Welt: Man kann auf dem Marktplatz das historische Flair genießen oder in den romatischen Gassen in eine der zahlreichen Kneipen einkehren. Abend für Abend machen das Tausende Menschen aus der ganzen Region - während viele Anwohner einfach ihre Ruhe haben wollen. So gibt es regelmäßig Streit. Im Zentrum stehen dabei häufig die Kneipenöffnungszeiten - die Oberbürgermeister Eckart Würzner nun wieder verkürzen will.

"Mittlerweile ist es eindeutig, dass sich die Situation verschlechtert hat. Wir haben in den frühen Morgenstunden deutlich mehr Schlägereien und andere Übergriffe", sagte er in einem vergangene Woche in dieser Zeitung veröffentlichten Interview. "Darum werde ich dem Gemeinderat im Herbst vorschlagen, die Sperrzeiten wieder auszudehnen." Diese waren erst Ende 2014 verkürzt worden: Seither müssen die Heidelberger Kneipen - wie im restlichen Baden-Württemberg auch - werktags statt um 2 erst um 3 Uhr schließen, am Wochenende statt um 3 erst um 5 Uhr.

Mit am meisten freuen über diese Ankündigung dürfte sich Doris Hemler. Nicht nur, weil sie in der Semmelsgasse in der Altstadt wohnt, sondern auch, weil sie die Sprecherin der Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt (LindA)" ist, die seit Jahren gegen den Lärm kämpft. "Wir wären erfreut, wenn es andere Sperrzeiten gäbe", sagt Hemler denn auch. Doch in ihrer Stimme schwingt neben der Überraschung über Würzners Initiative ebenfalls eine Portion Skepsis mit. "Wir sind gespannt auf den konkreten Inhalt der Vorlage der Stadt", so die LindA-Sprecherin, die hinzufügt: "Wenn nicht weiter kontrolliert und gegen Kneipenwirte, die gegen die Regeln verstoßen, vorgegangen wird, ist alles nur Papier."

Gänzlich unberechtigt scheint diese Skepsis nicht zu sein. Schließlich hat der Gemeinderat erst im März beschlossen, die längeren Kneipenöffnungszeiten bis 2018 beizubehalten und dann erneut zu diskutieren. Eine breite Mehrheit, unter anderem aus CDU-, SPD- und Grünen-Stadträten, hat für dieses Vorgehen gestimmt. Und von einem großen Umdenken ist zumindest bislang bei den Fraktionen, die sich noch in der politischen Sommerpause befinden und vom Vorstoß des Oberbürgermeisters zum Teil überrascht sind, nicht viel zu spüren.

"Wir sehen zurzeit keinen Handlungsbedarf", sagt Jan Gradel für die CDU-Fraktion. "Für uns hat sich nichts geändert." Bei den Grünen ist das etwas anders. "Ich bin insgesamt etwas enttäuscht, dass die Richtung nicht zu stimmen scheint", sagt ihre Fraktions-Vorsitzende Beate Deckwart-Boller. "Durch die Sperrzeitverkürzung hat sich nichts entzerrt." Darum werde man sich im Herbst nochmals Gedanken über das Thema machen. So wollen es auch die Sozialdemokraten halten. Bislang gebe es aber keinen neuen Sachstand, der zu einem Meinungsumschwung bei der SPD geführt hätte, so Fraktions-Chefin Anke Schuster.

Für einen neuen Sachstand könnte indes demnächst der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof sorgen: Dort liegt eine Klage von Anwohnern gegen die neuen Sperrzeiten vor. Der Verhandlungstermin steht zwar noch nicht fest. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass die Richter der Stadt einen Strich durch die Rechnung machen. (mig)