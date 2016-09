Turmfalken "ärgern" Mäuse und Tauben

Von unserem Mitarbeiter

Tobias Törkott

Die Tauben und Mäuse auf dem Betriebshof der Abfallwirtschaft Heidelberg werden sich mit Sicherheit nicht über die neuen Nachbarn freuen. Ab dem kommenden Frühjahr könnten Turmfalken ihnen eine Menge "Ärger"bereiten.

Seit Anfang der Woche hängen vier neue Nistkästen in fünf bis sechs Metern Höhe auf dem Areal des Zentralbetriebshofs in Heidelberg-Kirchheim. In die 1,50 Meter langen, einen Meter breiten und zwei Meter hohen Holzkästen sollen die Falken im nächsten Jahr einziehen, wenn sie neue Nistplätze suchen. Die Stadt will die Wiederansiedlung von Turmfalken und Mauerseglern, die ebenfalls vier Kästen am Verwaltungsgebäude erhalten haben, vorantreiben.

Tauben nicht auf der Speisekarte

Doch die Anwesenheit der kleinen Falken - sie werden ungefähr 35 Zentimeter groß - ist nicht nur schön anzusehen, es gibt auch einen weiteren positiven Nebeneffekt. "Ich habe mich daran erinnert, dass zu der Zeit, in der es noch mehr Falken gab, auch die Tauben-Problematik geringer war", erklärt der Leiter des Betriebshofs, Rolf Friedel, bei der Projekt-Präsentation vor den Fahrzeughallen. Die Vielzahl der Tauben auf dem Betriebshof sei kein Heidelberger Problem, vielen Abfallbetrieben gehe es ähnlich.

Allein die Anwesenheit der Raubvögel soll die Taubenpopulation in Zukunft im geregelten Rahmen halten. Zur Beute der neuen Bewohner werden die Tauben aber nicht. "Die Turmfalken erbeuten sie nicht. Wanderfalken aber schon", erklärt Hans-Martin Gäng von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz des Nabu Heidelberg. Die sogenannten Rüttelflieger - sie können wegen ihres Flugstils in der Luft quasi auf der Stelle schweben - futtern lieber Mäuse und große Insekten. In den kargen Wintermonaten landen auch mal kleine Vögel auf der Speisekarte.

Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Naturschutzwarten Reinhard Reetz und Volker Voigtländer hat Gäng schon viele Nistkästen für Falken, Eulen und andere Vogelarten in Heidelberg aufgehängt. Unter anderem am Hexenturm in der Altstadt und am Dicken Turm des Schlosses.

Dabei ist ihnen aufgefallen: Überall, wo Turmfalken sich angesiedelt haben, nehmen die Tauben Reißaus. Das sei Grund genug gewesen, um den Falken ein "Wohnungsangebot" zu machen, wie Friedel lachend zugibt: "Die Inserate können jetzt rausgehen."

Ob die Vögel die vier Kästen an den Silotürmen und an der Fahrzeughalle allerdings beziehen werden, ist offen. "Das kann man erst im Frühjahr sagen. Der Vogel muss den Nistkasten entdecken", erklärt Karl-Friedrich Raqué, Umweltbeauftragter der Stadt Heidelberg. Gäng ist zuversichtlich. Er glaube, dass die Tiere das Angebot annehmen werden. Deshalb sei es wichtig, dass die Kästen richtig gebaut werden.

Nilgans nistet sich ein

Die Front der Nistkästen war früher offen. Mittlerweile gibt es aber nur noch eine runde Öffnung. "Wir hatten erst zwölf Zentimeter große Löcher. Jetzt sind es nur noch acht", erklärt Reinhard Reetz, von der AG Wanderfalkenschutz. Der Grund: Die hier heimisch gewordenen Nilgänse zogen in die Holzkästen und attackierten die Greifvögel. Durch die kleineren Öffnungen passt die Gans aber nicht mehr hindurch.

Die Kästen sollten komplett dunkel sein. Auch die Windrichtung müsse beachtet werden. Der Eingang dürfe nicht in Richtung der Schlechtwetterseite gerichtet sein, wie Raqué erklärt. Bei der Heidelberger Falken-Wohnanlage stimmt alles - sie ist bezugsfertig.

Mit Erfolg: Ein potenzieller Neu-Bewohner hat sich die kleine Ein-Zimmer-Wohnung laut Aussagen des Betriebshofs bereits angesehen.