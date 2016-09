Freibad zum ersten Mal für Hunde geöffnet

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

"Platsch" - Labrador Lene liebt es, mit einem großen Satz ins Wasser zu springen. Wie sie sind viele Hunde ganz in ihrem Element, wenn sie schwimmen oder im Wasser spielen dürfen. Am Sonntag, 18. September, gibt es dazu zum ersten Mal im Heidelberger Tiergartenbad Gelegenheit: Von 11 bis 16 Uhr sind die hier sonst verpönten Vierbeiner herzlich willkommen. Das Freibad beendet einen Tag vorher seine (nochmals verlängerte) Saison: Bis einschließlich Freitag, 16. September, kann man dort (ohne Hund) von 11 bis 19 Uhr schwimmen gehen.

Die Idee dazu hatte Gunnar Garms. Der Badeleiter des Tiergartenbads ist selbst Hundefan und Besitzer eines Berner Sennenhundes sowie eines kleinen Mischlings. Als "Herrchen" weiß er, dass es gar nicht so leicht ist, einen Schwimmplatz für die treuen Begleiter zu finden. Gerade im Sommer aber sind sie für jede Gelegenheit zur Abkühlung zu haben. An seinen Arbeitsplatz, dem Freibad im Neuenheimer Feld, kann Garms seine Hunde die ganze Saison über nicht mitbringen - das widerspräche den Hygienerichtlinien.

Bundesweite Initiative

Als Garms von Hundebadetagen anderswo hörte, war er begeistert und konnte auch seinen Arbeitgeber, die Heidelberger Stadtwerke, dafür gewinnen. Unterstützt wird der Badetag von der bundesweiten Initiative "Hund im Schwimmbad". Christian Rerop aus Hamburg - der Besitzer von Lene (4) - sowie Thomas Hinze und Ken Golisch aus Berlin haben 2014 die ersten Hundeschwimmtage angeregt. Mit großer Resonanz: In diesem Jahr gibt es rund 150 Veranstaltungen in 100 Bädern in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Auf ihrer Internetseite hundimfreibad.de listen sie alle Hundebadetage in Deutschland auf - und ermutigen Badbetreiber, die Wasseroasen nach der offiziellen Saison für Hundebesitzer zu öffnen.

Ist das nicht unhygienisch? "Das Wasser bleibt ohnehin erst einmal den Winter über im Becken", erklärt Julia Kühner-Lößl, Sprecherin der Stadtwerke Heidelberg, den üblichen Ablauf nach Saisonende. Im Frühjahr wird das Wasser abgelassen und die Bassins gründlich gereinigt. Auch die Liegeflächen werden vor Saisonbeginn gründlich gesäubert und vorbereitet. Chlor indes kommt keines mehr ins Becken - die Vierbeiner bekommen annähernd natürliche Badebedingungen. Die Sorge, dass Hunde Schmutz ins Bad tragen könnten, ist auch für die Initiatoren von "Hund im Freibad" unbegründet. Hunde würden sich - anders als manche Menschen - nicht im Wasser erleichtern. Für die Beseitigung von Hundehaufen auf der Grünfläche indes ist der jeweilige Tierbesitzer verantwortlich. Die Initiative verteilt kostenlose Beutel.

Noch ein paar weitere Baderegeln gilt es einzuhalten. So muss jeder Hund geimpft und haftpflichtversichert sein. Auch die Hundemarke muss mitgebracht werden. Mit vollem Bauch sollten die Hunde nicht eintauchen. Und Herrchen oder Frauchen dürfen nicht gleichzeitig mit schwimmen gehen.

Der Eintritt - 50 Cent pro Pfote - fließt wie der Erlös des Caféteriaverkaufs komplett in die Arbeit des Tierheims Heidelberg. Der Tierschutzverein wird mit einem Infostand vor Ort sein, Anbieter von Hundezubehör sind ebenfalls dabei. Um 14 Uhr startet eine Dogdancing-Vorführung, außerdem gibt es Vorführungen zur Reanimation von Hunden.

In Lampertheim hat man bereits seit 2014 gute Erfahrungen mit dem Hundeschwimmtag gemacht. Vom Dackel bis zum Berner Sennenhund kamen im vergangenen Jahr 150 Wuffis mit ihren Besitzern ins Biedenseebad, einem großen Baggersee. Der nächste Hundebadetag wird dort am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 17 Uhr stattfinden.