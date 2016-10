SPD wehrt sich gegen Masterplan nimmt erste Hürde

Die Masterplanung für das Neuenheimer Feld ist einen Schritt weiter: Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einen Sechs-Punkte-Plan der Verwaltung akzeptiert, der Grundlagen wie zum Beispiel die Vorgehensweise und den Geltungsbereich definiert. Allerdings in modifizierter Form: Auf Antrag der SPD-Fraktion wird künftig - wenn das engere Neuenheimer Feld nicht mehr ausreicht - bei einer Erweiterung nicht mehr nur Richtung Handschuhsheimer Feld geschielt, sondern auf das ganze Stadtgebiet. 23 Stadträte stimmten für diese Änderung, 15 dagegen.

Der Klinikring ist fast vollendet, Forschungseinrichtungen wie das DKFZ und Max Planck-Institute wachsen und auch die Universität hat einen steigenden Bedarf an Flächen: Im Neuenheimer Feld wird's - langsam - eng. Ein gültiger Bebauungsplan fürs Neuenheimer Feld stammt vom 28. Juli 1960 - und war das gewichtigste Argument dafür, dass der Verwaltungsgerichtshof Mannheim im Mai die Straßenbahnpläne kippte. Dieser Plan umfasst den bereits weitgehend bebauten Raum. Der zweite, gültige Bebauungsplan betrifft den nördlichen Teil des "Feldes" - östlich des Olympiastützpunktes - und wurde in den 70er-Jahren rechtsgültig. Dieses Potenzial hat das Land bisher noch gar nicht ausgeschöpft.

"Erweiterter Raum" in der Kritik

In welchem Bereich soll der Masterplan gültig sein, welche wesentlichen Verfahrensschritte sollen erfolgen, wie sieht die organisatorische Arbeitsstruktur aus und wie werden die Kosten verteilt: Diese Fragen waren im Juli und Mitte September im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss ausführlich vorberaten worden. Während der Kernbereich (in unserer Grafik gelbe Linie) unstrittig war, zielte der SPD-Antrag auf die Festlegung des in der Vorlage als "Erweiterter Betrachtungsraum" bezeichneten Bereichs (in unserer Grafik orange dargestellt), der unter anderem das Gebiet nördlich des Klausenpfads in östlicher Richtung erweitert. Diese Einteilung ist nun komplett herausgenommen. Statt dessen heißt es in dem verabschiedeten Papier, dass das gesamte Stadtgebiet als potenzielle Erweiterungsfläche in Frage kommt. "Falls die Flächen im Neuenheimer Feld nicht ausreuchen, müssen wir ergebnisoffen weitersehen. Im Vorfeld eine feste Einschränkung auf die Gebiete um das Neuenheimer Feld festzulegen, wäre zu kurz gesprungen", begründete die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster.

"Wir sind froh, dass der Beschluss gefasst wurde": So sieht Bernd Müller, Leiter des Amtes Vermögen und Bau Baden-Wüttemberg in Mannheim, die Gemeinderatsentscheidung. Es ist zuständig für die Entwicklung der Uni und ihrer Einrichtungen. Die meisten Grundstücke im "Feld" gehören seit über einem halben Jahrhundert dem Land. Nun sei der Boden gelegt für die konkrete Ausarbeitung des Masterplans. Die von der SPD eingebrachte Änderung mache das Vorgehen - langfristig - indes nicht einfacher.

Wenn in geschätzt zwei bis drei Jahrzehnten der Platzbedarf im blauen Geltungsbereich nicht mehr ausreiche, müsste in weiteren Bürgerbeteiligungen theoretisch das gesamte Stadtgebiet berücksichtigt werden. Nach dem ersten Entwurf hätte man nur die Bewohner der direkt betroffenen Stadtteile Neuenheim, Handschuhsheim und Wieblingen einbeziehen müssen.

Welche finanziellen, rechtlichen und eventuell auch zeitlichen Aspekte mit dieser Änderung verbunden sein werden, vermochten gestern weder Müller, noch Stadtsprecher Achim Fischer konkret einzuschätzen. Dazu seien nun vertiefende Gespräche nötig, hieß es sinngemäß auf beiden Seiten. (Michaela Roßner)