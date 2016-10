Evangelische Kirche erinnert an die Reformation

Rund 80 Veranstaltungen in 18 Monaten: Unter dem Titel "500 Jahre ReformaKtion" lädt die Evangelische Kirche Heidelberg mit Kooperationspartnern wie dem Heidelberger Frühling vom 31. Oktober bis Ende April 2018 dazu ein, das Reformationsjubiläum zu feiern. Konzerte und Ausstellungen, aber auch junge Veranstaltungskonzepte wie ein Poetry Slam zum Thema Deutsche Sprache und ein Gottesdienst, bei dem lateinamerikanische Tänze und eine "fette Kirchenparty".

Heidelberg ist von der Gesamtkonferenz europäischer Kirchen zur "Reformationsstadt Europas" gekürt worden - in Baden bekommt diesen Titel nur noch Bretten. "Wir feiern kein Lutherjahr, sondern das Jubiläum der Reformation", setzt Dekanin Marlene Schwöbel-Hug dann auch den Akzent. Zumal in Heidelberg mit Philipp Melanchthon ein Mitstreiter Luthers Großes Entwicklung des Bildungssystems getan hat. Und dann war da noch Zacharias Ursinus. Vom Kurfürst Friedrich III. beauftragt, hat er 1563 einen Katechismus verfasst, der für Laien und Pfarrer eine Lehrgrundlage des Protestantismus bilden sollte. Das 450. Jubiläum dieses "Heidelberger Katechismus" ist vor drei Jahren in der Unistadt gewürdigt worden. Die Köpfe aller drei Reformatoren - Luther, Melanchthon und Ursinus - ziert das pralle Programm, das nun bevorsteht. Zwar gibt es am und vor dem 31. Oktober bereits Gottesdienst, Glaubenskurs und Poetry Slam, doch so richtig geht das Jubiläum erst am 12. Dezember los: Zum Festakt haben sich in der Heiliggeistkirche unter anderem der Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und die Minister Guido Wolf und Theresia Bauer angesagt. Einen Tag später stoppt auf dem Willy-Brandt-Platz das "Geschichtenmobil", ein 40-Tonner mit einer interaktiven Ausstellung an Bord, der in knapp 70 europäischen Städten halten und über die Reformation und ihre Bedeutung berichtet. Im Gepäck sind auch Imagefilme der europäischen Reformationsstädte - also auch der gerade fertiggestellte Heidelberger Film. Neben Schwöbel-Hug, der Schuldekanin Beate Großklaus und Oberbürgermeister Eckart Würzner erzählen darin "Heidelberger Originale" wie der "Flaschen-Peter" Peter Köppler und Rapper Puls MC, welche Auswirkungen die Reformation ihnen bedeutet.

Auch viele "weltliche" Institutionen bereichern das Kirchenprogramm, wie Steffen Schmid von Heidelberg Marketing berichtet. Parallel zur "Päpste"-Ausstellung in den Reiß Engelhorn Museen Mannheim zeigt das Kurpfälzische Museum von 21. Mai bis 22. Oktober "Heidelberg und der Heilige Stuhl". Gruppen- und öffentliche Stadtführungen zeigen die Orte, an denen Luther in der Stadt spürbar ist. Am 26. April 2018 hatte der Wittenberger auf Einladung des Augustiner-Eremitenordens den Neckar besucht und den Grundgedanken seiner neuen Theologie auch Gelehrten vorgestellt. Unter dem Titel "Heidelberger Disputation" ging das in die Kirchengeschichte ein. (Michaela Roßner)