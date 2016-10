„alla hopp!“-Anlage lockt mit Klangschaukel und Kletterfels

Alle Bilder anzeigen Kinder und Jugendliche nehmen die neue "alla hopp!"-Anlage sofort in Beschlag. Vor allem der Kletterfelsen kommt bei ihnen gut an. © Rothe

Von unserem Redaktionsmitglied

Julia Wadle

"Nochmal!", ruft Adrian Garthwohl seiner Familie zu und flitzt begeistert los. Die rund 20 Meter lange Seilrutsche ist für den Fünfjährigen der Höhepunkt der "alla hopp!"-Anlage, die gestern im Harbigweg eröffnet wurde. Immer wieder zieht er lachend den Sitz auf die kleine Anhöhe am Ende der Rutsche und saust wieder die Bahn entlang. "Hier ist es toll!", sagt er seiner Mama.

Nicht nur Adrian ist begeistert von der neuen Sportanlage der "Dietmar Hopp Stiftung". Denn die bietet mehr als die Spielplätze, die der Fünfjährige sonst mit seiner Familie besucht. In den vier Bereichen des 13 600 Quadratmeter großen Geländes probieren Sportbegeisterte das Angebot aus. Im "Bewegungsparkour" gibt es Fitness- und Balancegeräte für Erwachsene. Hinweisschilder erklären Übungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Auf der "Wackelplattform" versucht Ulrich Moltmann, die Balance zu halten. Das ist eine Holzplatte, die von mehreren Spiralfedern getragen wird. Die Trainingstafel empfiehlt Kniebeugen auf dem wackligen Untergrund, Moltmann reicht das Balancieren. "Ich finde es sehr gut, dass es hier auch für Senioren eine Möglichkeit gibt, sich sportlich zu beteiligen", sagt der 64-Jährige aus Kirchheim. Er kennt bereits die Anlage in Schwetzingen, die ähnlich aufgebaut ist. "Jetzt haben meine Freunde und ich keine Ausrede mehr, keinen Sport zu machen", sagt Moltmann lachend.

Sport für Kinder und Senioren

"Mit dem Projekt wollen wir Menschen aller Altersstufen für ein aktives Leben begeistern", sagt Dietmar Hopp bei der Übergabe des Spielplatzes an Oberbürgermeister Eckart Würzner. In seiner Rede betont der gebürtige Heidelberger Hopp die Bedeutung von Bewegung für Senioren. "Alte Menschen wurden im Bereich Sport bisher zu wenig gefördert", sagt er. Dabei sei gerade für sie Sport zur Vorbeugung so wichtig,

Trotzdem sind es vor allem Familien, die schon vor der offiziellen Eröffnung klettern, schaukeln, buddeln und im Karussell mitfahren. Das muss Papa Benni Bless für seinen zweijährigen Sohn Jakob anschieben. "Die Anlage ist schön gestaltet. Wenn mein Sohn größer ist, werden wir bestimmt oft hierher kommen", sagt der Heidelberger.

Auf der "alla hopp!"-Anlage gibt es dann für Jakob einiges zu entdecken. Zum Beispiel die Klangschaukeln. Vier davon stehen am Wegrand. Wenn Kinder darauf schaukeln, erklingen einzelne Töne: Je mehr, desto vielfältiger ist die Melodie. Der Favorit der Kinder sind die Kletterfelsen, die einer Schlucht im Grand Canyon in den USA nachempfunden sind. An der Steinwand können Kinder hinaufklettern und dann auf der in den Stein gebaute Rutsche hinabsausen. Zwischen den Felsen sind mehrere breite Slacklines als Netz zum Balancieren in drei Metern Höhe aufgehängt. Wer fällt, landet auf dem weichen Rindenmulch, der unter allen Spielgeräten angebracht ist.

Parkourtraining für Sportler

So einen Fallschutz braucht Marius Bender nicht. Der 26-Jährige macht in seiner Freizeit viel Sport und freut sich über die Trainingsmöglichkeit vor seiner Haustür. "Endlich gibt es einen Parkour mit Kraftbereich hier in der Nähe", sagt der Kirchheimer. Auf dem Trampolin zeigt er gewagte Stuntsprünge. Den Sportbereich der Anlage will er intensiv nutzen: "Am liebsten jeden Tag", sagt er.

19 "alla hopp!"-Anlagen sind geplant. Dabei ist jede einzigartig: Eine Neuheit in Heidelberg ist die 100 Meter lange Laufbahn mit Wellen, Schrägen und kleinen Podesten. Gerade die kleinen Hindernisse locken viele Besucher auf die Bahnen - meist eher zum gemütlichen Spaziergang als zum Sprint. Aber das ist ja auch schon Bewegung.