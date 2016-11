Michael Allimadi kritisiert Heidelberger Verwaltung

Michael Allimadi (links) ist sauer über den erzielten Kompromiss bei der Wahl des Ausländerrats. Er engagiert sich schon seit vielen Jahren für die Belange der in Heidelberg lebenden Migranten. Gut gelaunt erlebte er 2011 (Bild) den Besuch der damaligen Integrationsbürgermeisterin Bilkay Öney, rechts OB Eckart Würzner.

Michael Allimadi ist sauer: Der Vorsitzende des Ausländerrats/Migrationsrats (AMR) von Heidelberg kann es einfach nicht verstehen, dass die Stadtverwaltung gegen eine Wahl des Gremiums ist. Dem in der jüngsten Gemeinderatssitzung geschlossenen Kompromiss kann Allimadi nur wenig positives abgewinnen.

Der Gemeinderat hatte entschieden, dass der AMR zwar weiter gewählt wird, fällt aber die Beteiligung unter zehn Prozent, werden die Mitglieder über ein Berufungsverfahren bestimmt. Wäre es nach Oberbürgermeister Eckart Würzner gegangen, hätte es in Zukunft keine Wahl mehr, sondern nur noch eine Benennung gegeben. Denn: "Ich bin sehr unzufrieden mit der Situation", sagte er zu dem Thema.

Einfluss auf Entscheidungen

Die Aufgaben des AMR der Stadt Heidelberg ist klar definiert: "Der AMR vertritt die Interessen der Heidelberger mit Migrationshintergrund und bringt sie in den politischen Entscheidungsprozess ein", heißt es auf der Homepage des Gremiums.

Die Sitzungen des AMR würden aber kaum noch besucht, so der Oberbürgermeister. In diesem Jahr seien etliche Treffen wegen mangelnder Beschlussfähigkeit ganz ausgefallen oder hätten abgebrochen werden müssen. Und dann die niedrige Wahlbeteiligung, die in den vergangenen Jahren von 20 Prozent 1994 immer weiter zurückgegangen sei auf zuletzt 2,7 Prozent vor zwei Jahren. Manche Gruppen der etwa 22 000 zur Wahl berechtigten Migranten hätten sich aus dem Gremium schon gänzlich verabschiedet - etwa die Türken. Künftig soll es auch keine Listenwahl mehr geben, sondern nur noch Personen gewählt werden.

Allimadi will das Argument der niedrigen Wahlbeteiligung so nicht stehenlassen: Wegen einer Terminverschiebung sei der AMR nicht gleichzeitig mit der Gemeinderats- und Europawahl über die Bühne gegangen. Der neue Termin im Juni 2014 habe mitten im Fastenmonat Ramadan gelegen und nur sieben Wahllokale seien für die Migranten an dem Sonntag geöffnet gewesen. Zudem habe er etliche Schreiben der türkischen Gemeinschaft bekommen, die eine Wahl ausdrücklich wünschten und sich vom AMR sehr wohl repräsentiert fühlten.

"Die Verwaltung hat Angst vor einem Kontrollverlust, darum möchte sie die Wahl abschaffen", vermutet der AMR-Vorsitzende. Darum sei es grundsätzlich gut, dass der Gemeinderat weiterhin eine Wahl vorsehe. Dass keine Listen mehr antreten können, sondern nur noch Einzelpersonen sei jedoch problematisch. "Der Wahlkampf für den AMR kostet jeden Kandidaten etwa 2000 Euro. Das wurde bisher von einer Liste getragen. Jetzt wird sich kaum mehr ein Student eine Kandidatur leisten können", fürchtet Allimadi.

Kritik an Uhrzeit der Sitzungen

Seinen Angaben zufolge hat die Stadtverwaltung dem Migrationsrat in der Vergangenheit noch weitere Steine in den Weg gelegt: So seien die Sitzungstermine etwa immer auf 17 Uhr gelegt worden. "Zehn von 19 Mitgliedern arbeiten außerhalb von Heidelberg, die schaffen es einfach nicht pünktlich zu den Treffen", betont Allimadi.

Der AMR-Vorsitzende erwartet trotzdem, dass die Wahlbeteiligung wieder steigen wird. Es gebe jetzt ein Interkulturelles Zentrum, das als Anlaufstelle auch für die politische Meinungsbildung unter den Migranten diene. Außerdem habe der AMR in der jüngsten Vergangenheit einige Projekte auf die Beine gestellt, wie etwa eine Plakataktion bei der letzten Landtagswahl. "Dass jetzt Briefwahl möglich ist, finde auch ich gut, da werden mehr Menschen mitmachen", sagt Allimadi. Die nächste Wahl soll im kommenden Jahr sein.

(Von unserem Redaktionsmitglied Marco Pecht)