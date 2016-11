Tiefgarage weiter unterirdisch

Parkhaus "Am Theater" in Heidelberg:

Die Einfahrt zu flach, die Parkplätze zu schmal, die Beleuchtung zu dunkel, keine Barrierefreiheit und keine Notrufschalter: Im April dieses Jahres hatte der ADAC die Heidelberger Tiefgarage "Am Theater" wegen diverser Mängel zum schlechtesten Parkhaus Deutschlands gekürt (wir berichteten). Mit einem "Sehr Mangelhaft" im Zeugnis landete es unter den 44 getesteten Parkhäusern in zwölf Städten auf dem letzten Platz.

Ein gutes halbes Jahr später hat sich an der Situation vor Ort nicht wirklich etwas zum Guten verändert. Vor der Einfahrt in der Friedrich-Ebert-Anlage hängt noch immer das Schild mit der Aufschrift "1,80 Meter" - vom ADAC als deutlich zu flach kritisiert. Die Farbe, mit der die 476 Stellplätze auf dem Boden markiert sind, sieht nicht gerade frisch aus. Breiter geworden ist im Vergleich zum April keiner von ihnen. Damals hatte der Automobilclub beanstandet, dass viele der Parkplätze die gesetzliche Mindestanforderung von 2,30 Metern, die ohnehin schon als zu schmal gilt, sogar noch unterschreiten.

Auch die Lage für Behinderte hat sich nicht verbessert. Zwar befinden sich die entsprechenden Plätze in unmittelbarer Nähe zur Kasse und Ausfahrt. Da man über letztere das Parkhaus zu Fuß oder im Rollstuhl jedoch nicht verlassen darf, bleibt nur der Weg über das Treppenhaus. Eine automatisch öffnende Tür ist dort nicht vorhanden. Was die Notrufe angeht, besteht ebenso Handlungsbedarf. Ein gut sichtbarer, orangefarbener Pfeil mit dem Hinweis "Notruf" sticht zwar direkt ins Auge. Folgt man ihm aber, so stößt man auf eine kahle Wand ohne entsprechenden Knopf.

"Missverständlich ausgedrückt"

Betrieben wird die Tiefgarage von der Firma Apcoa Parking mit Sitz in Stuttgart. Nach dem miesen Testergebnis hatte man sich dort einsichtig gezeigt. "Wir werden uns die Situation genau ansehen und wollen so bald wie möglich Abhilfe schaffen", hatte Pressesprecher Sebastian Merkle dem "MM" damals gesagt.

Am Dienstag auf die unverändert schlechte Situation angesprochen, wies der Pächter allerdings jede Verantwortung von sich. "Als Dienstleister sind uns - was die Einfahrt, die Stellplätze und die technische Ausstattung angeht - die Hände gebunden", hieß es von Seiten des Unternehmens. "Das sind Investitionen, die der Eigentümer tätigen muss." Bei früheren Aussagen zu der Sache habe man sich lediglich "missverständlich ausgedrückt".

Demnach liegt der "Schwarze Peter" bei der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW), die im ganzen Bundesland 56 Parkhäuser besitzt. Davon drei in Heidelberg und vier in Mannheim. Die PBW war am Dienstag jedoch trotz mehrfacher Anfrage dieser Zeitung nicht für eine Stellungnahme zur Problem-Tiefgarage zu erreichen. Ob sich am desolaten Zustand zeitnah etwas ändert und das Parkhaus "Am Theater" den unrühmlichen Titel bald abgeben kann, ist also ungewiss.

Genutzt wird die Garage trotz aller Probleme ziemlich stark. Kundin Jennifer Pfeifer parkt seit rund zwei Jahren im Plöck-Parkhaus, wie es die Heidelberger nennen. "Aber auch nur, weil ich direkt um die Ecke arbeite", sagt sie, nachdem sie ihr Auto abgestellt hat. "Manchmal fährt man hier eine ganze Weile, bis man einen Platz gefunden hat, in den man reinpasst", erzählt sie. "Und wenn eine Lampe ausfällt, kann es schon mal eine Zeit lang dauern, bis sie ausgetauscht wird."

Auch Mannheim hat "Titelträger"

Auch in Mannheim wurde einem Parkhaus die zweifelhafte Ehre des schlechtesten Parkhauses Deutschlands zuteil. Im Jahr 2012 landete die Tiefgarage in N 6 auf dem letzten Platz der ADAC-Wertung. Wie in Heidelberg wurde dort nach Angaben der betreibenden Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) noch nicht nachgebessert. "Da muss erst mit dem Eigentümer verhandelt werden", sagte ein Sprecher. "Wir haben aber ein Schild aufgehängt, auf dem steht, dass es für große Fahrzeuge nicht geeignet ist". Und für die gebe es in unmittelbarer Nähe ja das Komfort-Parkhaus (ebenfalls N 6), das vor vier Jahren saniert wurde. (Julian Eistetter)