Johann Lafer kocht auf der „Königin Silvia“

Fernsehkoch Johann Lafer (l.) ließ sich in Heidelberg stellte gestern mit Karl (r.) Hofstätter auf der "MS Königin Silvia" seine Weihachtsgala am 23. Dezember vor. Den Koch gibt es auch als Blechspielzeug zum Aufziehen.

Auch ein kaputtes Knie kann seine guten Seiten haben: Als sich Fernsehkoch Johann Lafer Ende Juli in der Heidelberger Atos-Klinik operieren ließ, knüpfte ein guter Freund den Kontakt zu Silke und Karl Hofstätter, den Chefs der Weißen Flotte Heidelberg. An einem geselligen Abend entstand daraus die Idee zu einer Weihnachtsgala auf dem Neckar. Die haben sie gestern auf dem Flaggschiff am Anleger unterhalb der Stadthalle präsentiert: Am 23. Dezember kredenzt Lafer auf der "MS Königin Silvia" ein festliches Menü und er zählt weihnachtliche Anekdoten. Dazu gibt es Musik von einem Namensvetter: Der aus Österreich stammende Johannes Lafer spielt Swing-Jazz.

Hinter Hofstätters liegt ein bewegendes Jahr: Der verregnete Frühsommer, die Taufe und Inbetriebnahme der "MS Königin Silvia", neue Veranstaltungskonzepte wie die Musical-Neckartour. "Ein solch bewegendes Jahr braucht eine Krönung", findet Karl Hofstätter. Und da "schneite" dem Kapitän im Spätjahr der bekannte TV-Koch quasi "ins Schiff" - und kam gerade recht.

Das Menü soll noch Überraschungen bereit halten - doch ein paar Stichworte lässt sich der Sternekoch von der Stromburg doch entlocken. So vereint die Vorspeise Rote Beete, Apfel und Perlhuhn, als Fischgang entsteht eine Liaison aus Heilbutt, Sellerie und Champagner und danach treffen sich Hirsch, Rotkraut und Walnüsse. "Das Dessert besteht unter anderem aus Blaumohn, Bitterschokolade und Glühwein". Inklusive Apéritif kostet der Abend 169 Euro pro Person. Eine stolze Summe, gibt auch der erfolgreiche Unternehmer Lafer zu. Die ersten 30 Reservierungen liegen indes schon vor, berichtet Silke Hofstätter.

Namensvettern besitzt der aus Graz stammende Sohn von Landwirten, dessen erstes gastronomisches Engagement ihn an den "Schweizer Hof" in Berlin führte, nicht viele: "In Deutschland gibt es nur einen Johann Lafer außer mir, er ist 78 und lebt in Bayern" berichtet der 59-jährige Lafer.

Den Namen "Johannes Lafer" entdeckte Johann beim Essen in einem österreichischen Restaurant, in einer Anzeige. "Den Namensvetter wollte ich unbedingt kennenlernen." Und so kamen Musiker und Fernseh-Koch zusammen. Vor einem Jahr wurde der berühmtere der beiden auch Patenonkel der einjährigen Tochter des Musikers. Lafers Bedingung, dass das Mädchen Johanna heißen sollte, erfüllten die jungen Eltern gerne.