Bestnoten fürs Heidelberger Schloss

Heidelberg. Nicht nur in der Schule, sondern auch von Touristen gibt es Noten - und das Heidelberger Schloss darf sich als Klassenprimus fühlen: Bei der jüngsten Besucherbefragung bekam die Sehenswürdigkeit Bestnoten von ihren Gästen. Und noch ein interessantes Ergebnis brachte die von den Staatlichen Schlössern und Gärten (SSG) bei einem Marktforschungsinstitut in Auftrag gegebene Analyse: Der durchschnittliche Erstbesucher legt 685 Kilometer zurück, um in der Unistadt am Neckar die romantische Ruine kennenzulernen.

Nach 2011 hat es in diesem Jahr zum zweiten Mal eine solche Befragung gegeben. Fast 4200 Besucher in den 16 beliebtesten der 59 Monumente in Baden-Württemberg waren um ihre Erfahrungen und Eindrücke gebeten worden. "Die Besucher sind deutlich zufriedener als vor fünf Jahren", freut sich SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann, "94 Prozent gaben landesweit an, ,sehr zufrieden' gewesen zu sein." Fünf Jahre zuvor waren es noch 86 Prozent.

In Heidelberg flossen Angaben von 572 deutschsprachigen Besuchern in die Umfrage ein. "97 bis 100 Prozent aus allen Besuchergruppen wollen das Schloss weiterempfehlen", sieht Hörrmann auch hier hohe Zufriedenheit. 64 Prozent der Erstbesucher wollen auch selbst wiederkommen - was bei der durchschnittlich fast 700 Kilometer langen Anreise wohl als dickes Kompliment zu werten ist. Vor fünf Jahren hatte die durchschnittliche Anreise-Strecke noch 300 Kilometer betragen.

Kaufkraft liegt bei 50 Euro

Die Zahl der "Ersttäter" hat um 25 Prozentpunkte zugenommen. Das bedeutet, dass 62 Prozent der Besucher zum ersten Mal hier sind. Im Mittel haben die Touristen ein Budget von 50 Euro pro Nase. Sieben Euro kostet der Eintritt in die Sehenswürdigkeit - "da bleibt noch viel Geld, das in der Stadt ausgegeben wird", betont Hörrmann. "Das ergibt bei mehr als einer Million Besuchern pro Jahr eine Kaufkraft von mehr als 55 Millionen Euro", rechnet der SSG-Geschäftsführer vor. Ebenfalls positiv: Etwa die Hälfte der Geschichts- und Kulturinteressierten kommen mit der Bergbahn hinauf. Die Fahrt ist im Eintrittspreis enthalten.

Nicht nur in der Schule, auch in der Tourismusbranche gilt: Wer nichts mehr dazulernt, scheitert langfristig. Und so möchten sich Schlossverwalter Michael Bös und seine Mitarbeiter sowie das Team des Service Centers noch weiter am Erwartungsprofil orientieren.

"Die Gäste möchten etwas über Kultur und Geschichte erfahren und erwarten einen erfüllten Urlaubstag", fasst Hörrmann zusammen. Neben einer guten Orientierung und Wegführung werden familiengerechte Angebote sehr hoch geschätzt. Kindergeburtstag, Partys im Apothekenmuseum und kindgerechte Führungen würden sehr gut angenommen. "Ritterspiele wird's nicht geben", sieht Hörrmann deutliche Grenzen des boomenden Erlebnis-Tourismus, "wenn überhaupt, dann etwas, das in die Zeit dieses bedeutenden Renaissancebaus passt." So wie dieneue "Paille-Maille"-Bahn, in der historische Spiele wie Crocket ausprobiert werden können.

Eine weihnachtliche Zeltstadt fehlt aus Naturschutzgründen 2016, und so bleibt die Gesamtbesucherzahl voraussichtlich etwas unter der vom Vorjahr (1,16 Millionen). Dafür gibt es Adventsmusik: Chöre und Ensembles aus der Region singen an den Wochenenden im Schlosshof. Am Sonntag, 4. Dezember, treten um 15 und um 17 Uhr "Beauties and the Beats" aus Neckarsulm auf. Am Samstag, 10. Dezember, kommen um 15 Uhr die "Singvögel" und das Schulorchester Sandhausen und um 17 Uhr die "Rainbow Gospel & Soul Connection" aus Mannheim.

Am Sonntag, 11. Dezember kann man um 17 Uhr "About 8" hören. Weitere Auftritte sind am Samstag und Sonntag, 17./18. Dezember, zwischen 13 und 17 Uhr. (Michaela Roßner)