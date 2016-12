Mit dem Auto auf Ex-Frau und Freund zugerast?

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Heidelberg/Eppelheim. "Als die Reifen quietschten, habe ich mich umgedreht und sah, wie er das Auto auf uns zu steuerte": Mit leiser Stimme erzählt Marco N. (alle Namen von der Redaktion geändert) gestern vor dem Landgericht, was sich wie eine Szene aus einem Actionfilm anhört. Am Abend des 9. Mai soll der Ex-Mann seiner damaligen Freundin im Streit in Eppelheim einen Kleinwagen auf das Paar zugesteuert haben. Zwar sprangen beide in letzter Minute zur Seite. Dennoch sollen sie schwer verletzt worden sein. Wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und zweifacher Körperverletzung muss sich ein 29-Jähriger vor dem Landgericht Heidelberg verantworten.

"Ich dachte, sie ist tot", erinnert sich der Zeuge an den Moment, als er seine Freundin am Boden in der Einfahrt zu einer Tiefgarage liegen sieht. Sie habe "keinen Mucks gemacht". Im Krankenhaus wird eine Schädelbasisfraktur diagnostiziert. Außerdem trug die junge Frau eine Fraktur eines Lendenwirbels und des Schläfenbeins sowie eine Platzwunde und Prellungen am Kopf zu. Ihr damaliger Freund berichtet als Zeuge von einem gebrochenen Finger und Prellungen am Knie sowie einer Beule am Kopf.

In einem grauen Trainingsanzug sitzt der Angeklagte stumm neben seinem Verteidiger, den Kopf mit der Stoppelhaarfrisur meist gebeugt. Fragen des Vorsitzenden Richters Edgar Gramlich möchte er nicht beantworten - weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen. Mit dem Opfer Carlotta K. hat er Kinder. Um die habe es immer wieder Streit gegeben, berichtet Marco N. Auch seine Beziehung zu Carlotta sei schwierig gewesen. "Wir hatten uns zwei Tage zuvor gestritten und ich bin davon ausgegangen, dass wir nicht mehr zusammen sind." Doch dann habe Carlotta ihr eine SMS geschickt. Ihr Ex-Mann wolle vorbeikommen, sie habe Angst. "Schreib mir, wenn er kommt", habe Marco N. hilfsbereit geantwortet. Beide wohnen in zwei Häusern gegenüber.

Als die SMS kam, sei Marco N. nach unten gerannt und habe Paulo R., der jetzt angeklagt ist, angesprochen. "Was bist Du für ein Mann, dass Du extra aus Schwetzingen herfährst, um zwei Frauen streiten zu lassen", habe er ihm gesagt. Denn im Wagen saß die schwangere neue Freundin des Lagerarbeiters.

Beschimpfung und Beleidigung

Wer genau wen in der Folge beschimpft und beleidigt hat, ist ein Puzzlespiel, das das Gericht bei der Beweisaufnahme zu klären versucht. Minuten später soll Paulo R. den Pkw zurückgesetzt haben, als wollte er den Hof verlassen - und dann Gas gegeben haben.

"Es tut mir leid, was ich getan habe", sagt der 29-Jährige mit klarer Stimme von der Anklagebank. "In einer besseren Zukunft - also ich meine, nach dem Gefängnis - werde ich für Kosten aufkommen, die Dir entstanden sind." Ob der Zeuge dazu noch etwas sagen wolle, fragt Richter Gramlich. Marco N. schüttelt nach kurzem Überlegen den Kopf und blickt in die andere Richtung.