Klosterhof verliert gegen Abtei

Von unserem Redaktionsmitglied

Bernhard Zinke

Heidelberg. Die Betreiber des Klosterhofs auf dem Gelände der Abtei Stift Neuburg haben ihren Rechtsstreit mit den Mönchen auch vor dem Oberlandesgericht verloren. Die Karlsruher Richter haben gestern ihre Entscheidung verkündet: Danach ist die Kündigung des Pachtverhältnisses zwischen der Benediktinerabtei Stift Neuburg bei Heidelberg Ziegelhausen und der Klosterhof GmbH & Co KG zum 31. Dezember wirksam. Eine Revision hat das Oberlandesgericht nicht zugelassen. Allerdings kann die Klosterhof GmbH Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.

Für die beiden streitenden Parteien kommt der Urteilsspruch nicht überraschend. Bereits in der mündlichen Verhandlung am 16. November hatte das Gericht seine Tendenz angedeutet. Die Vorsitzende Richterin Hannelore Hemmerich-Dornick hatte durchblicken lassen, dass es tatsächlich Formfehler im Vertrag gebe, die ihn unwirksam und eine Kündigung vor Ablauf der Pachtzeit möglich machten. Außenstehende könnten durch den Vertragstext nicht erkennen, welche Flächen und Gebäude genau verpachtet seien. Und deshalb könne der Vertrag auch vor Ablauf der vereinbarten Pachtzeit gekündigt werden, so die Richter.

Das hat der Senat nun in seinem Urteil bestätigt. Der bis zum Jahr 2027 geschlossene Vertrag sei nicht wirksam, da die vom Gesetz vorgesehene Schriftform nicht eingehalten sei.

"Keine Treuepflichtverletzung"

Die Kündigung ist nach Auffassung des Gerichts auch nicht treuwidrig, wie die Pächter eingewandt hatten. Hartmut Jäger und Zeljko Dadic hatten ausgeführt, dass die Kündigung für sie existenzbedrohend sei, da sich ihre auf 20 bis 30 Jahre angelegten Investitionen noch nicht amortisiert hätten. Dem entgegnet das Oberlandesgericht, dass die Kündigung "keine schwere Treuepflichtverletzung" darstelle. Im Übrigen sei die Abtei dazu bereit, den Klosterhof-Betreibern ihre Investitionen in Gastronomie und Landwirtschaft zu erstatten. Dies hatten Abt Winfried Schwab und sein Anwalt Arndt Overlack in der mündlichen Verhandlung zugesichert.

Gleichwohl sortieren sich die Streitparteien nun nach dem Urteil. Jäger und Dadic hatten schon nach der mündlichen Verhandlung angekündigt, bis vor den Bundesgerichtshof zu ziehen. Dies bekräftigten sie gestern in einer ersten Stellungnahme: "Wir halten an unserer Rechtsauffassung fest und werden diese in der nächsten Instanz verteidigen", heißt es in dem Papier. "Wir können uns nicht vorstellen, dass das für Heidelberg erfolgreiche ökologische Projekt Klosterhof GmbH & Co KG durch einen ,vermeintlichen Formfehler' im Landpachtvertrag in Frage gestellt werden soll." Man habe dem Kloster und seinen Anwälten damals vertraut. Das Kloster habe erkannt, dass sich nach großen Investitionen wieder Gewinne erwirtschaften ließen. Ziel sei wohl, alles wieder selbst zu betreiben oder lukrativer zu verpachten, mutmaßen die Klosterhof- Pächter.

Das Kloster nimmt den Urteilsspruch dagegen zufrieden zur Kenntnis. "Das Gericht hat unserer Rechtsauffassung stattgegeben", sagte Abt Winfried Schwab gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Die Abtei werde nun mit ihren Beratern und dem Anwalt prüfen, welche Konsequenzen das Urteil nach sich zieht. Nur soviel stehe fest: "Wir werden sowohl die Gastronomie als auch die Landwirtschaft weiterführen." Wie das konkret aussehen wird, ob es einen neuen Pächter für Gastronomie und/oder Landwirtschaft gibt oder ob die Mönche selbst die Felder bewirtschaften, durchdenkt die Abtei gerade mit ihren Beratern. "Wir prüfen alle Optionen", sagt Abt Winfried. Konkreter will er Mitte Januar werden. Dann sollen in einem Pressegespräch die weiteren Pläne vorgestellt werden.

Auch die Betreiber der Klosterhof GmbH haben konkrete Pläne, wie es weitergeht. Diese sehen allerdings anders aus. Jäger und Dadic sind keineswegs gewillt, kampflos vom Hof zu ziehen: "Am bisherigen Status quo wird sich nichts ändern. Wir werden unseren Vertrag erfüllen. Die Klosterhof GmbH und Co KG führt ihre Betriebe wie bisher weiter. Dies gilt auch für die Unterpächter", heißt es in der Stellungnahme.