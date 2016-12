Heidelberg in Schwarzweiß und Farbe

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Heidelberg. In Heidelberg wurden einst Perlonstrümpfe und Westernfilme hergestellt. Cary Grant drehte hier 1948 einen Spielfilm ("Ich war eine männliche Kriegsbraut"). Und bis die Radiumquelle versiegte, machte man sich Hoffnung, eine Kurstadt zu werden: An all das - und vieles mehr - erinnert die historische Dokumentation "Heidelberg. Der Film. Die Geschichte", der vom Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart zusammen der Heidelberger Marketing GmbH initiiert wurde. Am Mittwoch, 21. Dezember, wird der 45-minütige Streifen ab 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) in der Heidelberger Stadthalle gezeigt. Auch Wissenschaftsministerin Theresa Bauer wird dabei sein.

Bislang verborgene Schätze

Beim "Entdeckerfreudentag" am 27. Juni hatten viele Heidelberger ihre auf Dachböden, in Kellern und Schränken gefundenen Schätze präsentiert: Filmdokumente mit zeitgeschichtlichem Hintergrund oder auch Aufnahmen ganz persönlicher Momente. Die zwischen den 1920er- und 1970er-Jahren entstandenen Fundstücke wurden gesichtet und aufbereitet. "Insgesamt fanden rund 130 bislang verborgene Filmschätze den Weg zu uns", erzählt die Autorin des Films, Anita Binder. Ergänzt wurden diese noch nie öffentlich zugänglichen Amateurfilmaufnahmen durch Material aus dem umfangreichen Archiv des SWR. Schwarzweiß-Aufnahmen und Farbe wechseln sich ab.

Die DVD kann an diesem Abend für 19,95 Euro in der Stadthalle gekauft werden. Ab 22. Dezember ist sie in sechs Sprachversionen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Koreanisch) in der Tourist Information erhältlich. Außerdem kann man den Film über das Haus des Dokumentarfilms bestellen (zuzüglich Versandkosten).