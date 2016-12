"Museum der gebrochenen Herzen" - Erinnerungen an die große Liebe

Von vergangenen Beziehungen und ihren Überbleibseln erzählt die Ausstellung "Museum der gebrochenen Herzen". Das internationale Kunstprojekt zum Mitmachen ist noch bis zum 14. Februar im alten Tabakmuseum im Landfried-Komplex zu sehen. Die Exponate stammen aus internationalem Bestand, wurden zum Teil aber auch von Heidelbergern gestiftet.

Veranstalter ist das Interkulturelle Zentrum (IZ), das mit dieser Wanderausstellung seine neuen Räumlichkeiten im Rahmen des "International Welcome Center Heidelberg" offiziell eröffnet. Zukünftig befinden sich die Ausländerbehörde und das Interkulturelle Zentrum unter einem Dach, die hoheitlichen Aufgaben der Behörde werden so mit dem Kultur- und Serviceangebot des IZ verbunden. Dadurch entsteht eine Anlaufstelle für Neuankömmlinge aus aller Welt. "Nicht nur für Wissenschaftler und nicht nur für Flüchtlinge", so Oberbürgermeister Eckart Würzner. "Mit dieser Willkommenskultur senden wir ein wichtiges Signal in die Welt hinaus."

In dieses Konzept passt die Ausstellung. "Was Sie hier sehen, ist für jeden verständlich. Unabhängig von der kulturellen Identität und des wirtschaftlichen oder religiösen Hintergrunds", so Kuratorin Olinka Vitica. Zusammen mit Draen Grubiic zeigt sie was bleibt, wenn der Partner geht. Beide hatten das Kunstprojekt vor mehr als zehn Jahren in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ins Leben gerufen. Nach ihrer Trennung suchten sie nach einem besonderen Ort für die Andenken an die gemeinsam verbrachte Zeit. Per E-Mail sammelten sie weitere Exponate, im Sommer 2007 ging die Ausstellung erstmals auf Tour. Ende 2010 fand sie ihren dauerhaften Sitz in Zagreb. Mittlerweile verfügt sie mit Los Angeles über einen zweiten festen Standort, ein Teil der Exponate wurde bisher in 43 Ausstellungen in 28 Ländern gezeigt und dort durch lokale Stücke ergänzt.

Weltweit stellen Menschen die Relikte ihrer verlorenen Liebe zur Verfügung, die sie zum Teil über Jahrzehnte sorgsam aufbewahrt hatten. Zwar bleiben sie anonym, ihre Geschichten aber schreiben sie auf. Dazu benötigen manche viele Seiten, andere kommen mit nur einem einzigen Satz aus. "Die einzige Sache, die von einer Liebe übrigbleibt, ist die Staatsbürgerschaft" steht neben einem französischen Pass. Das Titelbild der Ausstellung, eine Blechdose mit Liebesweihrauch wird kurz und knapp mit "Ohne Wirkung" kommentiert. Die Vitrinen bestehen aus Karton. Darin: Plüschtiere, die Lichterkette vom ersten gemeinsamen Weihnachtsbaum, ein Hochzeitskleid, eine Beinprothese. Letztere zeugt von der Liebe zwischen einem verletzten Soldaten aus Zagreb und seiner Pflegerin. "Die Prothese hielt länger als unsere Liebe", schreibt er.

Die öffentliche Präsentation erfordere viel Mut, so Grubiic. Für die Betroffenen sei es aber auch eine Möglichkeit, sich "in Ehren von dem Stück zu trennen", wie eine Heidelbergerin schreibt. 46 Jahre hatte sie den Matrosenhut ihrer ersten großen Liebe aufbewahrt.

Aber nicht nur ein Herz kann brechen. Werden Verzweiflung und Wut zu groß, folgen manchmal Akte der Zerstörung. Die Resultate, aber auch die Werkzeuge, sind ebenfalls zu sehen. Und auch der Tod beendet manchmal, was vielleicht für die Ewigkeit gedacht war. Zeugnisse dieser tragischen Schicksale finden sich ebenfalls in der Ausstellung. Wie ein Fallschirmgurt, der das Ende der großen Liebe zwischen der Spenderin und ihrem tödlich verunglückten Fallschirmlehrer dokumentiert. Oder die von einer Dame aus Manila zur Verfügung gestellten Novenas. Sie nutzte die kleinen Heiligenbildchen, um für ihren lebensgefährlich verletzten Verlobten zu beten - leider ohne Erfolg.

Die 34 Heidelberger Exponate zeugen von historischen Entwicklungen wie dem Zweiten Weltkrieg oder der Auswanderung vieler Deutscher nach Übersee. Einige erzählen auch von Menschen aus der ganzen Welt, die ihr Herz sprichwörtlich in Heidelberg verloren haben. Wie die Postkarte aus dem Jahr 1939, der letzten, die ein junger Heidelberger seiner Sommerliebe in die USA schickte. Danach, so vermutet die Spenderin, muss er wohl im Krieg gefallen sein. Oder die Trauerschleife, die eine alte Dame aus Kentucky stiftete. Sie erzählt von ihrer ersten Liebe in Heidelberg, die sie nach ihrer Auswanderung aus den Augen verlor und erst 62 Jahre später durch Zufall wiederfand. Das Glück war nur von kurzer Dauer, der Freund starb kurz darauf. Auf der Schleife steht: "Tschüß, mein Schatz!" (hdue)