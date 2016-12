Heidelberger Literaturtage sollen weitergehen

Mehrere Streifenwagen in Walldorf im Einsatz (mit Fotostrecke)

Walldorf. Ein Wildschwein ist in der Nacht auf Montag in ein Fitnessstudio in Walldorf "eingebrochen". Nach Angaben der Polizei konnte das Tier verletzt entkommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Wie Fitnessstudio-Inhaber Vassili Delis berichtete, erhielt er einen Einbruchsalarm über die… [mehr]