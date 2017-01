Studenten machen da Vinci-Visionen greifbar

Heidelberg. Seine "Luftschraube" wird als Vorläufer eines Hubschraubers gewertet und sein Kettenantrieb ist heute in den meisten Fahrrädern zu finden: Die Ideen von Leonardo da Vinci (1492-1519) begeistern auch rund 600 Jahre, nachdem sie gezeichnet wurden.

Das Carl Bosch Museum widmet dem Universalgenie in seinem Museum am Gingko bis 5. März eine faszinierende Ausstellung. Gezeigt werden bewegliche Modelle, die detailreich nach den technischen Skizzen des Multitalents entstanden sind.

Studenten der Fachhochschule Bielefeld haben die vor allem aus Holz und Metall zusammengesetzten Modelle gebaut: Unter der Regie von Horst Langer setzten 2004/2005 die angehenden Ingenieure und Mechatroniker Zeichnungen des Universalgenies in bewegliche Modelle um. Mehrere Jahre waren diese Objekte nur in der Fachhochschule zu sehen - dann wurden sie auch zu Ausstellungen nach außerhalb gegeben. Und weil auch nachfolgende Kurse sich ans Tüfteln machten, gibt es inzwischen mehr als 1000 Modelle. Kurator Horst Langer wird am 18. Januar um 18 Uhr in Heidelberg einen Vortrag zu da Vinci halten.

Das Team des Carl Bosch Museums reiste zu einer solchen Ausstellung und suchte dort jene Exponate aus, die im Schloss-Wolfsbrunnenweg gezeigt werden sollen, erzählen Sabine König, Geschäftsführerin des Carl Bosch Museums, und der wissenschaftliche Mitarbeiter Julian Schumann.

Nun steht das größte Exponat, der Drehkran, mitten im Ausstellungsraum - und dreht sich immer wieder im Kreis. Denn die Ausstellung ist interaktiv ausgerichtet, und kaum ein Besucher lässt sich das Ausprobieren entgegen. Das bleibt nicht geräuschlos: Die "automatische Trommel" zum Beispiel gibt einen Rhythmus vor, der wohl bei militärischen Aktionen Motivation liefern sollte.

Da Vinci selbst hat keines dieser Modelle gebaut. "Aber er hatte immer einen Block dabei, auf den er seine Ideen skizzierte", erzählt König. Ihr persönliches Lieblingsstück ist eine "Sperrklinge": Das vorne dreieckig geschnittene Kantholz bremst ein großes Zahnrad, das wiederum über einen Flaschenzug schwere Lasten anhebt. Der "Zacken" verhindert, dass sich die Last selbstständig macht. Ein Vorreiter in Sachen Arbeitsschutz ist da Vinci auch mit einer anderen Vorrichtung: Schumanns bevorzugtes Exponat ist ein Sicherheitshaken. An ihm sollten laut da Vinci schwere Gegenstände wie Holzstämme sicher in einen Schiffsbauch bugsiert werden.

Der Clou: Der Haken löst sich selbstständig von der Hängevorrichtung, sobald das Ladegut sicher auf den Planken des Schiffs herabgesunken ist. "So musste niemand hinuntersteigen und sich in Gefahr bringen, um den schweren Haken zu lösen", ergänzt Schumann.

Längst nicht alles, was da Vinci zeichnete, hat er auch selbst erfunden, präzisieren König und Schumann. "In der Renaissance war die Antike in. Da Vinci hat sich intensiv mit Dingen aus der Antike beschäftigt und sie weiterentwickelt", nennt Schumann als Beispiel die Archimedische Schraube: Besucher Max (9) aus Plankstadt kurbelt fasziniert an der Schraubenpumpe vor einem aquariumgroßen Kasten. Sie wurde schon in der Antike dazu verwendet, Wasser in höher gelegene Gebiete zu transportieren. "Ganz schön anstrengend", sagt Max und kurbelt. Wenn er pausiert, fließt viel Wasser zurück. So kommt wenig oben an. Dieses Problem hat Leonardo gelöst, indem er zwei Kupferrohre spiralförmig um einen Zylinder legte. Das untere Schraubenende darf dabei nicht ganz ins Wasser eintauchen, so dass immer auch Luft in die Kammern strömt. "So gibt es auch bei Stillstand keinen Rückfluss", erklärt König das geniale Prinzip.

Noch steht auch der Beweis aus, dass die automatische "Schweinebraterei" funktioniert: Da Vinci dachte, dass die heiße Luft des Feuers nach oben steigt und dort eine Turbine antreibt, die wiederum den Spieß mit dem Schwein dreht, damit es gleichmäßig gebraten wird. Dabei soll das Genie selbst Tierfreund und Vegetarier gewesen sein: "Überliefert ist, dass er auf dem Markt Hühner und Taubenvögel kaufte, um sie freizulassen", berichtet Schumann. Sein halbes Leben verbrachte der Italiener damit, Vögel zu studieren. Sein Lebenstraum, selbst zu fliegen, erfüllte sich trotz raffinierter Ideen nicht. Seine Skizzen belegen aber, dass er auf dem richtigen Weg war. miro