Ein Sensor im Toilettenbecken

Heidelberg. Wenn der Mensch erkrankt, kann die Analyse seines Urins wertvolle Hinweise auf die Art der Krankheit geben. Schließlich enthält die Flüssigkeit mehr als zehn wichtige medizinische Indikatoren. Genau darauf setzt das Projekt "Peelytics", das vier IT-Spezialisten in Heidelberg jetzt gestartet haben. Das Vorhaben hat einen ernsten medizinisch-wissenschaftlichen Ansatz. Mit ersten Feldversuchen testen die Initiatoren aber zunächst auf spielerisch-spaßige Weise, ob und wie die Menschen grundsätzlich für das Thema empfänglich sind.

Im Kern geht es um eine digitale, dauerhafte und berührungslose Untersuchung des eigenen Urins. Nierenärzte können ein Lied davon singen, dass ihre Patienten Teststreifen aus Hygiene-Gründen gar nicht benutzen. Peelytics entwickelt nun die saubere Alternative, bei der man sich nur noch sehr selten zum Batterie- oder Sensor-Wechsel die Hände schmutzig machen müsste. Dazu wird ein Sensor in der Toilette - idealerweise in einem Urinal - befestigt. Das bedeutet auch: Zielgruppe sind zunächst einmal- aus anatomischen Gründen - Männer. Ausgewertet werden die Daten über eine App, die sowohl im Apple-Store als auch im Google-Play-Store (über die Internet-Adresse https://pee.win) verfügbar ist.

Hinweise zum Arztbesuch

Im Anfangsstadium funktionieren allerdings nur die Parameter "Zeit" und "Temperatur". Sensoren könnten aber schon jetzt mehr. "ph-Werte und Glykose-Anteil sind einfach zu integrieren", sagt Dirk Dorsch, der sich mit drei Kollegen um die operative Entwicklung des Projekts kümmert. Aufwendiger werde es dann bei Kreatin- oder Protein-Bestandteilen. Möglich werde das aber sein, sind sich die IT-Spezialisten angesichts immer kleinerer und leistungsfähigerer Chips sicher. "In Zeiten, wo Kühlschränke selbstständig Lebensmittel bestellen können, wird auch die tägliche Urinanalyse in fünf bis zehn Jahren ganz normal sein", ist sich Teammitglied Tilman Boller sicher. Wenn die gemessenen Werte dann fünfmal aus dem bekannten Raster herausfallen, könne das Handy mit konkreten Hinweisen zum Arztbesuch mahnen.

"Die Idee entstand bei einem Feierabend-Bier", gesteht Boller. Er ist der Marketing-Experte von Peelytics und will folglich herausfinden, wie sich der digitaler Urin-Tester vermarkten lassen könnte. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. In einem kargen Büro direkt hinter dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises werden gerade die Grundlagen geschaffen. Vier Schreibtische stehen hier, ausgestattet mit Computern und jeweils zwei Bildschirmen. Eine kleine Küche gibt es , ein Werkstattregal mit Werkzeugen und Lötkolben. Die Wände hängen voll mit bunten Merkzetteln. Darauf stehen die offenen Punkte. "Langzeittest" lautet beispielsweise ein Wort. Die Fachleute wollen wissen, wie lange die Batterie in einem Sensor hält, erläutert Dirk Dorsch. Nach Erledigung der Aufgabe fliegt das Post-It übrigens in ein fahrbares, nicht angeschlossenes Urinal, das als Demonstrationsobjekt für die optimale Positionierung des Sensors dient.

Die vier Entwickler sind allesamt schon seit mehreren Jahren beim Unternehmen Heidelberg Mobil beschäftigt, einer Software-Schmiede, die seinerzeit die Heidelberger Altstadt per WLAN mit Internetzugang versorgte. Vom Unternehmen haben die vier Männer sechs Monate Zeit bekommen, um Peelytics zu entwickeln. Ende März müssen sie zeigen, ob aus dem Projekt ein Geschäftsmodell werden könnte.

Die ersten Kontakte sind bereits geknüpft, Gespräche mit Medizinern nähren die Hoffnung, dass aus der bierseligen Idee ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell werden könnte. Auch Diagnostik-Unternehmen zeigen sich nach Angaben der Entwickler offen für Gespräche.

Neben der technischen Weiterentwicklung geht es dem Team nun auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen. "Das hat ja auch bei den Fitnessarmbändern funktioniert", sagt Marketing-Mann Boller. Peelytics bringt die Idee deshalb erst einmal mit einem Augenzwinkern unter die Menschen. Ein erster Härtetest fand kurz vor Weihnachten im Heidelberger Lokal "Vater Rhein" statt. Da starteten die IT'ler den Wettbewerb "Pee Win" und suchten den Gewinner mit der größten Ausdauer beim Toilettengang. Der Rekord liegt bei 74,9 Sekunden.

Eine wichtige Erkenntnis des Abends: Viele machten zwar mit bei dem witzigen Wettbewerb mit, aber nur 20 Mitspieler teilten ihre Zeit in der App. "Der Datenschutz ist definitiv ein Thema", sagt Dorsch. Denn statistische Werte, die Rückschlüsse auf die Gesundheit erlauben, sind nicht nur für Ärzte wertvolle Ware, mit der auch Missbrauch betrieben werden kann.

Gleichwohl setzen die peelytics- Entwickler weiter auf den Spaß-Faktor. Neben dem Unterhaltungswert könne der Wettbewerb in einem Lokal den Umsatz antreiben und vielleicht auch für mehr Hygiene auf der Herrentoilette sorgen. Demnächst startet die Fasnachtssaison. Boller findet: "Da gibt es viele reizvolle Einsatzmöglichkeiten".