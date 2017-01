Anastacia singt in Worms für guten Zweck

Konzert am 16. März:

Bernhard Zinke

Worms/Heidelberg. Die US-amerikanische Pop-Ikone Anastacia kommt am 16. März zu einem Konzert nach Worms. Es ist allerdings kein gewöhnliches Konzert. Erstens ist es mit maximal 1200 Zuschauern ein relativ kleiner Rahmen. Aber noch viel wichtiger: Die Show ist ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung, die unter anderem in Heidelberg das Waldpiratencamp betreibt. Karten sind ab dem kommenden Samstag erhältlich und kosten 49,45 Euro. Vom Kauf jeder Karte gehen zehn Euro an die Kinderkrebsstiftung.

Die Initiative zu dem Konzert hat der Wormser Anwalt und Unternehmer Tim Brauer gegeben. Der 47-Jährige litt als Kind selbst an Lymphdrüsenkrebs und wurde in der Kinderonkologie der Uniklinik Heidelberg behandelt. "Ich hatte Glück und wurde geheilt", berichtet er. Das Engagement für die Kinderkrebshilfe ist für ihn seitdem Ehrensache. Doch wollte er über das normale Maß hinaus ein Glanzlicht setzen und das Thema nebenbei auch öffentlichkeitswirksam platzieren.

Idealbesetzung für das Konzert

In der Wormser Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG) fand Brauer einen aufgeschlossenen Partner. David Maier, Absolvent der Mannheimer Popakademie und künstlerischer Leiter des Wormser Festivals "Jazz & Joy" vermittelte schließlich die Kontakte zu Popsängerin Anastacia. Die Künstlerin ist sozusagen die Idealbesetzung für das Wohltätigkeitskonzert, hat sie doch selbst zwei Brustkrebserkrankungen überstanden und vielfach sozial engagiert. Anastacia ist im März ohnehin auf Tournee. Doch das Wormser Konzert ist das einzige der fünf deutschen Termine mit diesem wohltätigen Hintergrund. Auch wenn KVG-Geschäftsführer Kaiser nicht mit Zahlen herausrücken will, so lässt sich doch heraushören, dass wohl alle Seiten kräftige finanzielle Zugeständnisse gemacht haben, damit das Konzert unter diesen Bedingungen stattfinden kann.

Zunächst gehen 800 Karten am Samstag in den Vorverkauf. Die KVG und Brauer wollen noch Platz haben, um auch erkrankte Kinder und Jugendliche aus den Kliniken in Heidelberg und Mannheim zum Konzert einzuladen. "Solche positiven Erlebnisse sind ungemein wichtig für die Betroffenen und ihre Familien", weiß Tim Brauer nur zu gut. Und wenn's klappt, sollen die jungen Patienten Anastacia sogar persönlich treffen können, hoffen Brauer und Kaiser auf besondere Abwechslung vom Behandlungsalltag.

Neben dem Erlös aus dem Kartenvorverkauf soll auch über Spenden möglichst viel Geld erwirtschaftet werden, das die Kinderkrebsstiftung erkrankten Kindern und ihren Familien, aber auch der Forschung zur Verfügung stellen wird. Ein finanzielles Ziel gibt es nicht. Unabhängig vom Betrag setzt der Geschäftsführer der Stiftung, Jens Kort, auch auf die Breitenwirkung des Konzerts mit dem zugkräftigen Namen. "In meiner Amtszeit haben wir noch nie ein Ereignis mit einem Star dieses Ranges angeboten bekommen", ist auch Kort hellauf begeistert. Dass die Arbeit der Stiftung lohnt, zeigen die Erfolge. Brauer habe als Kind tatsächlich Glück gehabt, so Kort. Damals hätten nur 20 Prozent der Kinder überhaupt geheilt werden können. Das Verhältnis habe sich mittlerweile umgekehrt. "Heute können 80 Prozent der Kinder geheilt werden", sagt Kort.