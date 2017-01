Uniklinikum Heidelberg erhält neue Chefin

Heidelberg. Von der Spree an den Neckar: Annette Grüters-Kieslich wird neue Chefin des Universitätsklinikums Heidelberg. Sie leitet derzeit die Kinderheilkunde mit Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie an der Berliner Charité. Zum 1. Juni tritt die 62-Jährige die Nachfolge des Leitenden Ärztlichen Direktors Guido Adler (70) an. Er habe für eine verlängerung seines Vertrages nicht zur Verfügung gestanden, heißt es in einer Mitteilung.

Der Aufsichtsrat des Uniklinikums hat die renommierte Medizinerin und Mutter zweier Kinder für die Dauer von fünf Jahren verpflichtet. Mit Annette Grüters-Kieslich wird eine erfahrene Klinikmanagerin mit einem hervorragenden wissenschaftlichen Netzwerk die herausgehobene Position der Leitenden Ärztlichen Direktoren übernehmen", begrüßte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer die Personalie.

Professor Guido Adler wurde am 22. September 1946 in Heidelberg geboren. Nach dem Abitur am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium studierte er hier. Nach der Habilitation 1984 übernahm er eine Professur für Innere Medizin in Marburg. Ulm war eine weitere Station auf seiner Karriereleiter - Adler war hier unter anderem Dekan und Stellvertretender Ärztlicher Direktor. 2010 übernahm er den Vorstandsvorsitz des Uniklinikums Mainz; ab Juni 2012 kehrte er als Leitender Ärztlicher Direktor nach Heidelberg zurück. miro