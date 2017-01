Durchgerostet trotz „TÜV neu“

Heidelberg. Wer seinen Gebrauchtwagen verkauft, sollte keine Mängel verschweigen: Das zeigt ein aktueller Fall, den die Zivilkammer des Heidelberger Landgerichts entschieden hat. Auf "TÜV neu" muss zumindest ein privater Verkäufer hingegen setzen können. Und eine Zusicherung per Nachrichtendienst "What's App", dass ein Wagen mängelfrei sei, kann ebenfalls ein juristisches Nachspiel haben.

Erfolg hatte die Klage einer Autokäuferin aus Ludwigshafen. Sie hatte in Sinsheim für 17 900 Euro einen Audi A 6 gekauft. Der Wagen hatte 153 000 Kilometer auf dem Tacho und die neue Besitzerin fühlte sich rasch über den Tisch gezogen: Der Wagen sei mangelhaft, denn das Dieselfahrzeug regeneriere sich nicht ausreichend im Kurzstreckenverkehr. Als der Sohn den Audi fuhr, führte ein hoher Motorölstand beim Hochdrehen des Motors sogar zu einer Unkontrollierbarkeit.

Das Gericht teilte die Meinung, dass es sich um einen gravierenden Mangel handelte. Dass im Kurzstreckenverkehr der Dieselrußpartikelfilter verstopfen kann, war dabei aber nicht entscheidend. Vielmehr erkannten die Richter eine mangelhafte Information. Der Verkäufer hätte die Interessentin darüber aufklären müssen, dass es zu einem hohen Motorölstand kommen kann - mit den folgenreichen Konsequenzen. Denn zudem drohten Motorschäden wegen der Verdünnung des Motoröls. Das Argument des Verkäufers, mit einem Auto dieses Modells würden eher längere Strecken gefahren werden, ließ das Gericht nicht gelten. Auch ein Langstreckenfahrer könne phasenweise eher kürzere Strecken zurücklegen müssen (Az.: 4 O 260/15).

Tragende Teile durchgerostet

Ein juristisches Nachspiel hat auch der Autokauf eines Mannes aus Edingen-Neckarhausen. Er hatte in Bayern einen Renault gekauft. In Vorgesprächen am Telefon war ihm versichert worden, dass das Auto "neuen TÜV" habe. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass tragende Teile durchgerostet waren, wollte der neue Besitzer den Kauf rückabwickeln. Ein Amtsgericht gab dem Kläger Recht. Doch die Berufungskammer des Landgerichts hob diese Entscheidung auf. Der Käufer habe den Hinweis, das Auto habe neuen TÜV, nicht in dem Sinn verstehen dürfen, dass es keine Mängel gebe. So habe er auch nicht voraussetzen dürfen, dass die Prüfung ordnungsgemäß ablief und das Fahrzeug verkehrssicher sei. Anders als ein gewerblicher Verkäufer verfüge ein privater Anbieter nicht über eine professionelle Werkstattausstattung und auch nicht unbedingt über eine bessere Sachkenntnis als der TÜV-Prüfer. Einzige Aussage von "TÜV neu" sei also, dass die Prüfung durchgeführt und die Plakette erteilt worden war. Weil beim Privatkauf Gewährleistungsmängel ausgeschlossen sind, gibt es kein Rücktrittsrecht. Die Richter lassen aber in diesem Fall eine Revision zu. Höchstrichterliche Entscheidungen mit anderem Tenor gibt es nämlich bereits in ähnlichen Fällen - da waren es aber gewerbliche Verkäufer (Az.: 3 S 1/16).

Auch per Kurznachrichten-Programm "What's App" ausgetauschte Informationen können gerichtsrelevant werden - das zeigt das Beispiel eines Klägers aus Waibstadt. Auch hier sollte ein Gebrauchtwagenkauf rückgängig gemacht werden. Denn schon auf der Heimfahrt leuchteten bei dem gekauften Audi A 3 gelbe Warnleuchten auf. Ein Leistungsverlust begleitete das Signal. Über den Handy-Kommunikationsdienst nahmen beide Parteien Kontakt auf.

Der später Beklagte vermutete, dass das Abgas-Rückführungsventil Ursache der Anzeige sein könnte. Später fügte er ebenfalls über Kurznachrichtendienst hinzu, ein Mechaniker habe ihm versichert, dass das Ventil nicht getauscht werden müsse. Der Fehler sollte nicht mehr auftreten. Daraufhin schlossen die Parteien einen zweiten Kaufvertrag.

Schon auf der Rückfahrt leuchtete die gelbe Warnlampe wieder auf. Die "What's App"-Mitteilung sei Grundlage des neuen Kaufvertrags gewesen, der Verkäufer musste den Wagen zurücknehmen, urteilte das Gericht (Az.: 3 O 24/15). (miro)