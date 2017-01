Heidelberg. 66 000 Patienten sind stationär behandelt worden und 250 000 Menschen in den Ambulanzen: Hinter dem Heidelberger Universitätsklinikum liegt erneut ein erfolgreiches Jahr. Klinikum und Fakultät haben zusammen rund 975 Millionen Euro erwirtschaftet.

Trotz der großen Investitionen in Klinikbauten und medizinisches Gerät stand am Ende eine "schwarze Null" unter der Bilanz. Das haben Mitglieder des Vorstandes am Mittwochabend beim Neujahrsempfang mit rund 150 geladenen Gästen in der Caféteria der Medizinischen Klinik berichtet. (Michaela Roßner)