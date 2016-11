1382 Takte gegen den Krebs

850 der 1382 Takte werden schon mal auf jeden Fall gespielt - doch ob es dann weitergeht und die Stücke aus der West Side Story und die Rhapsody in Blue komplett erklingen, das entscheiden die Zuschauer mit ihren (weiteren) Spenden. Beim zweiten NCT Benefizkonzert am Freitag, 25. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Heidelberg spielt das Collegium Musicum der Universität Heidelberg nur die tatsächlich verkauften Takte. Der Erlös des Konzerts kommt Forschungsprojekten am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) zugute.

Abruptes Ende möglich

Schirmherren des Projekts sind die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, und Oberbürgermeister Eckart Würzner. Für das Benefizkonzert kann sich jeder einen Takt kaufen. Er kostet 25 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Wenn nicht alle 1382 Takte verkauft werden, dann endet das Konzert abrupt mittendrin. Damit möchte das NCT "einen starken Akzent im Kampf gegen den Krebs setzen". Schon im vergangenen Jahr fand das Benefizkonzert statt. Es endete kurz vor dem Schlussakkord, weil nicht alle Takte verkauft wurden. In der Zugabe schlossen die Künstler zwar die Aufführung komplett ab, doch das Signal war eindeutig: Der abrupte Abbruch soll eine Metapher dafür sein, dass auch die Krebsdiagnose einen Patienten überraschend trifft.

Der muskalische Leiter der Aufführung, Universitätsmusikdirektor, Michael Sekulla, lädt deshalb mit Nachdruck zur Veranstaltung und zum Spenden ein: "Einen solchen Schock will niemand. Kaufen Sie deshalb Ihre Takte und helfen Sie mit, dass mehr intakt bleibt als ,nur' ein Musikstück."

Stücke aus West Side Story

Am 25. November können die Gäste dann den Stücken aus der West Side Story von Leonard Bernstein und Rhapsody in Blue von George Gershwin lauschen, sofern genug Spenden vorliegen. Karten gibt es für 25 Euro (ermäßigt: 12,50 Euro) pro Takt beim NCT im Neuenheimer Feld 460 (ohne Vorverkaufsgebühren) oder bei Zigarren Grimm, Sofienstraße 11 (mit Vorverkaufsgebühren).