21-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen in Heidelberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei einer Streife kurz nach vier Uhr im Kirchheimer Weg aufgefallen, als er mit dem BMW in Richtung Kirchheim unterwegs war. Nachdem er plötzlich Gas gab und mit steigender Geschwindigkeit davon raste, nahmen die Beamten mit Blaulicht sofort die Verfolgung auf. Sie verfolgten den Wagen mit Geschwindigkeiten über 100 km/h durch die Speyerer Straße in den Diebsweg weiter. Hier erreichte derflüchtende Pkw kurzzeitig mit über 200 km/h die Höchstgeschwindigkeit und entfernte sich weiter vom Streifenwagen. Beim Abbiegen in den Schwalbenweg verlor er schließlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen eine Straßenlaterne, die dadurch umknickte. Anschließend stiegen vier Personen aus dem BMW aus und wollten sich fluchtartig entfernen. Während dem Fahrer die Flucht in Richtung Speyerer Straße gelang, konnten seine drei Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren nahe des Unfallortes festgehalten werden. Aufgrund des Fahrzeugkennzeichens und Aussagen der Mitfahrer konnte der 21-jährige Sohn des Fahrzeughalters rasch als Fahrer ermittelt werden. Er konnte bislang noch nicht angetroffen werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Ampelmast auch als Strommast für Oberleitungen genutzt wird, wurde dieser zunächst durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg gesichert und der Strom durch den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke abgestellt. Gegen den 21-Jährigen wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.