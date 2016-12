Gedenken in Mannheim

Gleich an mehreren Plätzen in Mannheim wurde am Dienstag um 18 Uhr an die Opfer des Attentats von Berlin gedacht: eine Minute stillschweigen, dem Trubel entgehen und sich auf das Unheil besinnen, das am Montagabend viele Menschen schmerzvoll aus dem Alltag gerissen hat.