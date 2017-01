60 Kinder zum Test

Mörlenbach. Eine zweite Erkrankung an offener Tuberkulose im Kreis Bergstraße hat sich noch nicht bestätigt. Darüber informiert der Kreis Bergstraße. Wie gestern berichtet, ist ein dreijähriger Junge aus Mörlenbach an offener Tuberkulose erkrankt. Bei seinem zwölfjährigen Bruder haben die Ärzte beim Röntgen lediglich einen Schatten auf der Lunge festgestellt. Der Laborbefund des Schnelltests steht allerdings noch aus. Beide Kinder werden derzeit in einem Mannheimer Krankenhaus behandelt.

Übertragung unwahrscheinlich

Der dreijährige Tuberkulose-Patient besucht einen Kindergarten in Mörlenbach, sein Bruder die Dietrich-Bohnhoeffer-Schule im Rimbach. Auch wenn das Gesundheitsamt des Kreises eine Übertragung der Krankheit für sehr unwahrscheinlich hält, wird es die Kinder aus Schule und Kindergarten untersuchen, die Kontakt mit den beiden Jungen hatten. Die Kindergartenkinder werden mit einem Hauttest untersucht, die Schüler müssen eine Blutprobe geben. Betroffen sind rund 60 Kinder sowie deren Lehrer und Erzieher. Die Untersuchung findet am kommenden Montag und Dienstag im Heppenheimer Gesundheitsamt statt. Mit einem Ergebnis rechnet die Kreisverwaltung dann am 19. und 20. Januar.

Weil Tuberkulose-Erreger sich nur sehr langsam entwickeln, werden die Kinder sowie Erzieher und Lehrer nach acht Wochen einem weiteren Test unterzogen. Tuberkulose-Bakterien werden als Tröpfcheninfektion durch die Luft übertragen. Die Wissenschaft geht von einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus, wenn Menschen mehr als acht Stunden mit einem erkrankten Patienten in geschlossenen Räumen miteinander verbringen. Tuberkulose ist in der Regel heilbar. bjz