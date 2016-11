Abtei und Pächter streiten in Karlsruhe

Seine Entscheidung wird das Oberlandesgericht Karlsruhe erst am 7. Dezember verkünden. Bei der mündlichen Verhandlung gestern in Saal 212 ließ der 15. Zivilsenat unter dem Vorsitz von Hannelore Hemmerich-Dornick jedoch deutlich durchblicken, welchen Spruch die streitenden Parteien erwarten dürfen: Das Gericht wird wohl die ordentliche Kündigung des Pachtverhältnisses auf dem Klosterhof von Stift Neuburg bestätigen. Doch die Pächter Hartmut Jäger und Zeljko Dadic geben nicht auf. Sie kündigten gestern nach der Verhandlung an: "Wir gehen definitiv bis zum Bundesgerichtshof." Damit werden sie den Klosterhof wohl über den Kündigungstermin 31. Dezember hinaus bewirtschaften.

Es ist ein komplizierter Rechtsstreit, den sich die Mönche des Stifts Neuburg und die Betreiber des Klosterhofs liefern. Über die Gründe gibt es - je nach Partei - unterschiedliche Deutungsweisen. Für die Klosterhof-Betreiber ist klar, dass das Stift den mittlerweile wieder lukrativen Betrieb für teureres Geld verpachten will. Jäger und Dadic hatten die seinerzeit lahmende Landwirtschaft und Gastronomie im Jahr 2007 von den Mönchen übernommen und den Betrieb in knapp zehn Jahren wieder aufgebaut. Das Kloster macht die Differenzen dagegen an der Betriebsführung, der Nutzung des Areals und der Instandhaltung durch die Pächter fest. Zudem habe es Veranstaltungen gegeben, die nicht dem klösterlichen Rahmen entsprochen hätten, formulierte Abt Winfried Schwab in einer Stellungnahme vor einer Woche.

Formfehler im Pachtvertrag

Klosterhof GmbH & Co KG Hartmut Jäger und Zeljko Dadic haben im Oktober 2007 mit ihrer Klosterhof GmbH die Gastronomie und die Landwirtschaft des Stiftes Neuburg von den Mönchen übernommen. Der Pachtvertrag wurde über 20 Jahre Laufzeit geschlossen, mit einer Verlängerungsoption auf weitere zehn Jahre. Das Konzept beinhaltet ökologische Landwirtschaft mit Selbstvermarktung der Produkte im Hofladen. Die Abtei hat den Pachtvertrag nun vorzeitig zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Das Amtsgericht Heidelberg erklärte die Kündigung wegen Formfehlern im Vertrag für rechtens.

Den Pachtvertrag schlossen die Benediktiner mit der Klosterhof GmbH auf 20 Jahre mit der Option auf weitere zehn Jahre. Wegen der vermeintlichen Vertragsverletzungen kündigte die Abtei das Pachtverhältnis mit Jäger und Dadic sowohl außerordentlich als auch ordentlich. Das Amtsgericht Heidelberg kassierte die außerordentlichen Kündigungen, ließ aber die ordentliche Kündigung zum 31. Dezember 2016 gelten. Grund ist ein Formfehler im Pachtvertrag von 2007. Dort ist nämlich nicht deutlich beschrieben, welche Flächen und Gebäude eigentlich genau verpachtet werden. Damit sei der Vertrag formell unwirksam und eine Kündigung vor Ende 2027 möglich. Dagegen wehren sich Jäger und Dadic vehement.

Im Berufungsverfahren gehe es allerdings nicht darum, ob die Kündigung des Pachtverhältnisses nun rechtens ist oder nicht, erläuterte die Vorsitzende Richterin Hemmerich-Dornick. Das Gericht müsse vielmehr entscheiden, ob die verpachteten Flächen in dem Vertrag ausreichend definiert seien. Dieses sei hier tatsächlich nicht der Fall und für Außenstehende damit nicht erkennbar, welche Flächen und Gebäude verpachtet seien. Das Gericht wollte auch nicht erkennen, dass die Kündigung ein "untragbares Ergebnis" für die Pächter bedeute und sie etwa in ihrer Existenz bedrohe. Beide Pächter hätten "unstrittig" noch andere Beschäftigungsverhältnisse.

Einen Vergleich oder eine Verlängerung der Pacht um ein Jahr, die das Gericht ins Spiel brachte, lehnten beide Parteien ab. Das Verhältnis sei so grundlegend zerstört, dass es keinen Sinn habe, über eine Verlängerung des Pachtverhältnisses zu sprechen, sagte Arndt Overlack, Anwalt der Abtei. Gleichwohl sei das Stift bereit, die Investitionen der Pächter abzufinden. "Das wird auch durch das Urteil nicht gemindert".

Dadics und Jägers Verteidiger Stefan Allmendinger zeigte sich indessen enttäuscht, dass sich im Prozess keiner der Anwälte blicken ließ, die die Verträge damals ausgefertigt hatten. Man habe die Verträge im gegenseitigen Vertrauen geschlossen und ein Konzept entwickelt, das auf 20 bis 30 Jahre angelegt sei, so Dadic.