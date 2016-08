Acht Angeklagte und mehr als 20 Kilo Heroin

Allein die knapp 30 Stühle und zehn Tische, mit der die Anklagebank zu drei großen Reihen umgestaltet wurde, macht deutlich: Im Verhandlungssaal am Heidelberger Landgericht in der Kurfürsten-Anlage wird in den nächsten Wochen und Monaten nicht über die Zukunft von Kleinkriminellen verhandelt. Im Gegenteil: Seit gestern Morgen ist der große Prozess gegen insgesamt acht Angeklagte wegen Drogenhandels und -schmuggels im großen Stil eröffnet.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, mehr als 20 Kilogramm Heroin im Wert von rund 500 000 Euro nach Deutschland gebracht zu haben. Ein Teil davon wurde dann verkauft. Für die Deals werden zwei Gruppierungen verantwortlich gemacht - eine bulgarisch-türkische, sowie eine albanisch-kosovarische. Die bulgarisch-türkische Gruppe soll die Drogen aus Bulgarien geschmuggelt haben. Die andere gilt als Abnehmer und Verkäufer der Ware.

Seit November in U-Haft

Festgenommen wurden die acht mutmaßlichen Täter im Alter von 28 bis 61 Jahren am 26. November 2015 nach einer geplanten Übergabe von ungefähr 20 Kilo Heroin. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift verlauten lässt, sollen die Verdächtigen bereits zuvor ein Geschäft über 3,5 Kilo Heroin im Wert von 70 000 Euro untereinander abgeschlossen haben. Dabei verkaufte die bulgarisch-türkische Gruppe den Stoff an die kosovarisch-albanischen Männer. Die Frau, die von der Staatsanwaltschaft als Profikurier bezeichnet wird, brachte später 500 Gramm nach Heidelberg, die dort verkauft wurden.

Geschäft Nummer zwei stieg Ende November. Ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) traf sich als getarnter Käufer mit den kosovarisch-albanischen Männern in einem griechischen Restaurant in Kehl. "Dieser wurde vom LKA schon davor in die Gruppierung eingeschleust", sagt Staatsanwältin Römhild. Er soll auch von der ersten Übergabe gewusst haben.

Beim Treffen wurde laut Anklage die Übergabe von 20 Päckchen Heroin zu je einem Kilo geplant. Die Lieferung soll danach in eine Lagerhalle in Karlsruhe gebracht worden sein. Im Anschluss an die Übergabe fand die Verhaftung statt.

Die Staatsanwaltschaft glaubt unterdessen, dass die Menge des Stoffs noch nicht erreicht sei. "Das sind die zwei sichergestellten Mengen an Betäubungsmitteln. Es geht aber um weit aus mehr", sagt Römhild. Die Info habe man von einer Vertrauensperson erhalten. Der LKA-Mann habe diesen Verdacht bestätigt.

Der weitere Verlauf des Verfahrens soll auch darüber Auskunft bringen. Beim nächsten Verhandlungstag am Freitag, 9. September werden sich zu den sieben Männern und der einen Frau erneut 16 Anwälte und vier Übersetzer auf die Anklagebank gesellen. Denn jeder Angeklagte muss doppelt verteidigt werden, bei einem Prozess dieser Größe der Normalfall. So bleiben kurzfristige Ausfälle der Anwälte ohne Folgen. Die Gefahr von Verfahrensbehinderungen ist ansonsten zu groß. Dann würden die 24 angesetzten Verhandlungstage wohl nicht ausreichen, wie einer der Anwälte kurz vor Beginn erklärt.

Protokolle wurden geschwärzt

Einer seiner Kollegen bemängelt bereits zu Beginn der Verhandlung den Zustand der Vernehmungsprotokolle seines Mandanten. Textpassagen sind geschwärzt worden. Er will die Protokolle lückenlos und ohne schwarz-markierte Textstellen. Die restlichen Anwälte schließen sich dem Antrag an. Diesem wird sehr schnell stattgegeben. Auch die Staatsanwaltschaft erkennt die Problematik. Die Schwärzungen dienen dem Schutz von Zeugen. Zum Ende der Woche sollen alle Passagen vorliegen.

Die acht Beschuldigten selbst wirken bei der Verhandlungseröffnung die meiste Zeit über ruhig. Die Verlesung der Anklageschrift nehmen sie fast regungslos hin. Das Strafmaß für den Handel und das Schmuggeln von Drogen in diesem Ausmaß liegt laut Römhild bei 15 Jahren - je nach Umfang der Beteiligung der Angeklagten.