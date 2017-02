Aktionsplan für Vielfalt

Heidelberg. Im vergangenen Jahr hat der Heidelberger Gemeinderat den Aktionsplan "Offen für Vielfalt und Chancengleichheit - Ansporn für alle" beschlossen. Es ist der erste Aktionsplan in Baden-Württemberg, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie Städte künftig mit den sozialen Herausforderungen der gewachsenen gesellschaftlichen Vielfalt umgehen können. Bereits seit 2014 hatten sich 150 Bürger auf Initiative des Amtes für Chancengleichheit mit der Ideensammlung beschäftigt. Alles mit dem Ziel, die Stadt fitter für neue Arbeits- und Lebensformen zu machen.

Der Aktionsplan umfasst mehr als 100 Projekte, die sich an Männer und Frauen verschiedener ethnischer wie sozialer Herkünfte, an Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung sowie verschiedener sexueller Identitäten richten. Als Dank an alle, die an der Entstehung des Aktionsplans beteiligt waren, organisiert die Stadt Heidelberg morgen ein Abschlussfest in der Aula der Pädagogischen Hochschule (Keplerstraße 87). Gleichzeitig feiert das Amt für Chancengleichheit sein zehnjähriges Bestehen. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, geladen ist jeder, der Interesse hat. Unter anderem richten Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Präsidentin des Landtages Baden-Württemberg, Muhterem Aras, Worte an die Gäste. jei