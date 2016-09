Altstadt wird zur Feiermeile

Der Heidelberger Herbst wird am 24. und 25. September traditionell wieder Zehntausende von Menschen mit attraktiven Angeboten in die Altstadt locken. © Rothe

Der Heidelberger Herbst wirft seine Schatten voraus. Am 24. und 25. September wird das traditionsreiche Stadtfest wieder Zehntausende von Menschen in die Altstadt locken. Dabei wollen die Veranstalter das Fest entzerren und neue Dinge zeigen, aber nicht vom Ursprungskonzept des Heidelberger Herbstes abrücken. Bei der Vorbereitung hatte Organisator Heidelberg Event mit einigen Problemen zu kämpfen, wie Matthias Schiemer gestern während einer Pressekonferenz erläuterte. Der Chef der städtischen Marketing-Gesellschaft ist seit September auch Geschäftsführer des Tochter-Unternehmens und damit also auch mit dem Heidelberger Herbst beschäftigt.

Das Fest wird diesmal wieder nur in der Altstadt gefeiert. Die Ausdehnung nach Bergheim im vergangenen Jahr gibt's diesmal nicht mehr. Das Angebot dort - kilometerweit entfernt - wurde schlicht nicht angenommen. Dafür konzentriert sich das bunte Treiben wieder auf die Hauptstraße vom Karlsplatz bis zur St. Anna Gasse.

Vor allem der Karlsplatz bereitete den Organisatoren diesmal einiges Kopfzerbrechen. Eigentlich hatte dort die Gegenwartskultur ein Angebot unterbreiten wollen, dann aber die verschiedenen Interessen nicht unter einen Hut gebracht, so dass Schiemer vor gerade mal vier Wochen die "frohe Botschaft" erhielt. Er wollte den Platz mit bestem Blick aufs Schloss nicht blank stehen lassen und fand Mitstreiter in Radio Regenbogen, die nun gemeinsam mit anderen Sponsorpartnern die Fläche beleben werden. Er hoffe darauf, dass sich dort in den kommenden Jahren Kulturorganisationen wieder integrieren, so Schiemer.

Verkaufsoffener Sonntag und Stadtachter Unter anderem mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 25. September feiert die Stadt zwei Tage lang den Heidelberger Herbst. Veranstaltet wird der verkaufsoffene Tag vom City-Marketingverein Pro Heidelberg. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr und locken mit jeder Menge Sonderaktionen wie Kochvorführungen, Buchvorstellungen oder anderen Attraktionen. Zudem gibt es ein Programm auf acht Bühnen in der Altstadt. Am Sonntagvormittag wird zudem die alte Tradition des Stadtachters wiederbelebt. Mit dabei sind die Rudergesellschaft und der Ruderklub Heidelberg. Das Ziel liegt unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, direkt beim traditionellen Frühschoppen des Stadtteilvereins Neuenheim. Das detaillierte Programm des Heidelberger Herbstes gibt es unter www.heidelberg-event.com. bjz

Polizei verdoppelt Präsenz

Auch das Sicherheitskonzept für den Heidelberger Herbst wurde angepasst. Die Polizei werde die Präsenz erheblich verstärken, erläuterte Hauptkommissar Volker Jungkind vom Polizeirevier Mitte, freilich ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Nachtschicht ab 22 Uhr werde man zahlenmäßig verdoppeln, ab Samstagmittag seien 50 Prozent mehr Beamte im Einsatz, nannte Jungkind zumindest die Dimension der Verstärkung. Und selbst morgens stockt die Polizei ihr Personal um 20 Prozent auf. Hinzu kommen der Kommunale Ordnungsdienst und 90 Kräfte eines privaten Sicherheitsdienstes, den Heidelberg Event engagiert und sensibilisiert. Damit sollen nicht nur Taschendiebstähle minimiert werden, sondern im Notfall auch kurze Wege zu Helfern gesichert sein.

Neues Leben erhofft sich Schiemer auch für die Stadthalle, die beim vergangenen Mal zum Tag der offenen Tür weitgehend verwaist war. Die Tanzschule Nuzinger, mit ihren Premierenbällen ohnehin schon seit Jahrzehnten dort Stammgast, wird am Samstag mit Workshops und Shows jedes Alter von Kindern bis Senioren ansprechen. Die Bandbreite reicht, mit Unterstützung vom TSC Couronne und Swing Step Heidelberg, vom Hip-Hop bis zum Tango. Und ab 18 Uhr gibt's im Meriansaal eine Tanzparty von Standard über Latein bis zu Salsa und Kizomba.

Der Verein Neu Heidelberg bietet ein Programm zur Entspannung für Familien und Freunde der Altstadt. Hier soll eine Nische für Anwohner in all dem Festtrubel geschaffen werden. Der Verein will Bilder und Geschichten von Bürgern über ihre Lieblingsplätze in der Altstadt einsammeln.

Auch der Theaterplatz soll zum Gegenentwurf der ansonsten herrschenden Partystimmung werden. Die Breidenbach Studios als Vertreter der Alternativen Gegenwartskultur nutzen ihr Netzwerk und veranstalten einen gemütlichen und kreativen Herbst-Rummel. Zur entspannten Musik gibt es unter anderem eine Live-Painting-Aktion, außerdem werden Kostüme aus dem Theaterfundus versteigert.

Treffpunkt für die kleinen Kinder ist in diesem Jahr der Krahnenplatz, der unter anderem mit Hüpfburg, Malaktionen und Spielen lockt.