An Schulen wartet jede Menge Arbeit

Die ehemalige Chapel der US-Streitkräfte an der Römerstraße in der Südstadt soll zu einem Bürgerzentrum umgebaut werden.

Heidelberg. Von der Renovierung der Mark-Twain-Schule bis zum Bebauungsplan fürs Fitnesscenter in der Bahnstadt: 109 Projekte stehen auf der Vorhabenliste, die die Stadtverwaltung erstellt hat. Anfang Dezember hat der Gemeinderat elf neue Vorhaben definiert.

Bahnhofsvorplatz Süd: Mit der Realisierung der Bahnstadt hat der Heidelberger Bahnhof auch einen südlichen Ausgang bekommen. Mit einem vorgezogenen Bebauungsplan soll nun die Grundlage für die weitere Gestaltung des südlichen Bereichs gelegt werden. Am 6. Oktober hat der Gemeinderat zugestimmt, mit einem potenziellen Investor einen sogenannten Anhandgabe- und Optionsvertrag abzuschließen. Der Investor plant auf eigene Kosten. Gefällt der Stadt das erarbeitete Konzept, kann ein Kaufvertrag abgeschlossen werden.

Fitnessstudio Bahnstadt: In Sichtweite des Bahnhofs, südwestlich der Czernybrücke, entsteht neben dem Großkino ein "Pfitzenmeier"-Fitnesstudio. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan soll die Grundlage legen. Einen Gemeinderatsbeschluss gibt es dazu laut Info der Stadt bislang noch nicht.

Sanierung der Willy-Hellpach-Schule: Das Gebäude an der Römerstraße 77 ist dringend sanierungsbedürftig. Außerdem gibt es weiteren Raumbedarf. Zwei Teilbereiche sind bereits modernisiert worden. Der Aufwand für die grundlegende Sanierung wird mittelfristig auf 13 Millionen Euro geschätzt.

Renovierung der Mark-Twain-Schule: Die Julius-Springer-Schule in der Rohrbacher Straße braucht zusätzliche Räume und soll nun auf die Konversionsfläche umziehen: Mit der Mark-Twain-Schule haben die Amerikaner das passende Gebäude zurückgelassen, das bereits modernisiert wird. 13,65 Millionen Euro sind nötig. Im Sommer 2017 soll die Baustelle abgeschlossen sein, damit die Julius-Springer-Schule das neue Schuljahr an der neuen Adresse beginnen kann.

Schulsanierungen: Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind jährlich eine Million Euro dafür vorgesehen. Schwerpunkte bilden nun die Johannes-Kepler-Realschule, die Carl-Bosch-Schule sowie die Hotelfachschule.

Erdgeschoss Karlstorbahnhof: Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat entschieden, dass der Karlstorbahnhof einschließlich des Karlstorkinos in die ehemalige Kutschenhalle der Campbell Barracks in der Südstadt zieht. In einem Bürgerbeteiligungsverfahren - veranschlagte Kosten dafür 35 000 Euro - soll eine neue Nutzung des großzügigen Erdgeschosses am Karlstor erarbeitet werden. Die kleineren Räume im Obergeschoss könnten zu Büros werden, das Untergeschoss möchte die Stadt als Lager benutzen. Wie weiter verfahren werden soll, damit beschäftigen sich die Bezirksbeiräte Altstadt voraussichtlich im ersten Quartal 2017. Die neue Nutzung soll 2019 starten - wenn die Kultureinrichtung umgezogen ist und eventuelle Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Wie teuer solche Veränderungen sein könnten, steht nicht fest.

Poller in der Altstadt: Wie kann die Altstadt durch Verkehrsleitung und Straßenbau sicherer gemacht werden? Diese Frage hat im Frühjahr der tödliche Unfall eines Jungen ausgelöst. Ein Sicherheitsaudit soll die Umgebung von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Senioreneinrichtungen kritisch prüfen. Derzeit arbeitet die Stadtverwaltung an der Ausschreibung eines Gutachtens. Es soll ferner klären, ob automatische Poller ein gutes Werkzeug für die Verkehrsleitung sind. Für das Gutachten stehen 50 000 Euro bereit. Bis Ende 2017 soll es Ergebnisse geben.

Bürgerzentrum in der Chapel: 1,2 bis 1,4 Millionen Euro soll die Sanierung der ehemaligen Chapel in der Südstadt kosten. Es soll in der neuen Mitte der Südstadt zum Bürgerzentrum werden - für Kultur, Soziales und Bildung. Ein Trägerverein Chapel ist gegründet, Mitglieder sind unter anderen der Stadtteilverein Heidelberg-Südstadt, der Caritasverband Heidelberg, der Verein effata Eine-Welt-Kreis sowie formAD, ein Verein, der den Tankturm an der Eppelheimer Straße zum Veranstaltungsort gemacht hat.

Brandschutz an Schulen: Nachholbedarf gibt es in Sachen Brandschutz: 40 Einzelpositionen listet der Maßnahmenkatalog auf. Kurzfristig wird an der Wilckensschule, der Käthe-Kollwitz-Schule sowie der Theodor-Heuss-Realschule gearbeitet. Insgesamt werden zehn Millionen Euro für alles veranschlagt.

Bebauungsplan Südstadt/Campbell Barracks: 2017 soll in den Campbell Barracks einschließlich des Parks mit Kommandantur Baurecht geschaffen werden.