Anwalt: „Sie hat es nur für ihn getan“

Heidelberg. Mit einem Schritt zurück ist gestern der Rauschgiftprozess gegen acht Angeklagte vor dem Heidelberger Landgericht in die nächste Runde gegangen. Ihnen wird vorgeworfen, insgesamt 23,5 Kilogramm Heroin aus der Türkei über Bulgarien nach Deutschland geschmuggelt und dort damit Handel betrieben zu haben (wir berichteten). Nachdem die Beweisaufnahme abgeschlossen war und Staatsanwältin Anna Römhild ihre Forderungen in einem zweistündigen Plädoyer vorgetragen hatte, war für den gestrigen Termin mit den Plädoyers der Verteidiger gerechnet worden.

Doch der Vorsitzende Richter Edgar Gramlich überraschte mit Unterlagen einer Gerichtsverhandlung in der Schweiz, bei der jüngst ein Mann verurteilt worden ist. Er soll von Angeklagten aus dem hiesigen Prozess 1,5 Kilogramm Heroin erhalten haben. Er belastet mindestens einen Beteiligten, weshalb er als Zeuge angehört werden soll.

Ausgedünnte Anklagebank

Drei Angeklagte haben mit diesem Deal nichts zu tun. Zwei von ihnen sollen am Geschäft mit 20 Kilogramm Heroin, das von einem Verdeckten Ermittler angeleiert wurde, beteiligt gewesen sein. Der Zugriff in diesem Fall erfolgte am 26. November in Karlsruhe. Eine 35-Jährige soll auch dabei keine Rolle gespielt, sondern laut Staatsanwaltschaft nur zwei Kurierfahrten gemacht haben. Daher beantragten die Anwälte für ihre Mandanten erfolgreich die Abtrennung vom Hauptverfahren.

Mit einer deutlich ausgedünnten Anklagebank und doch noch drei Plädoyers ging der abgetrennte Prozess weiter. Zunächst schilderten Iris Lemmer und Rainer Stumm, Anwälte der 35-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin eines der Hauptangeklagten, ihre Sicht der Dinge. Ihre Mandantin habe zwar ein 500-Gramm-Päckchen Heroin nach Heidelberg gebracht, allerdings in dem Glauben, es handele sich um eine kleine Menge Marihuana. "Ihre Gutgläubigkeit wurde vom Partner ausgenutzt", so Stumm. "Unsere Mandantin war blind vor Liebe. Sie hat es nur für ihn getan", sagte er. Von den 1,5 Kilogramm, die am Tag der großen Übergabe in Karlsruhe in ihrem BMW transportiert wurden, habe sie nichts gewusst. "Das belegen auch die Aussagen der anderen Angeklagten", so der Anwalt. Auch die des Ex-Partners, einem 32-Jährigen Franko-Kosovaren. Für die zweifache Mutter fordert die Verteidigung unter zwei Jahre Haft auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte auf zweieinhalb Jahre Gefängnis plädiert.

Anschließend brachten die Anwälte der beiden angeklagten Bulgaren ihre Argumente vor. Einer soll als Fahrer 20 Kilogramm Heroin in einem Lkw nach Deutschland gebracht haben. Der andere war als Abnehmer vorgesehen, so der Vorwurf der Anklage. Für Anwältin Heidi Kuhn konnte jedoch im Laufe der Verhandlung nicht nachgewiesen, dass der 62-jährige Fahrer etwas von der brisanten Ladung wusste. Sie forderte daher Freispruch, während Staatsanwältin Römhild eine Haftstrafe von acht Jahren angemessen fand. Nachweislich von den Drogen gewusst hatte der andere Bulgare. Anwalt Joachim Lederle plädierte auf vier Jahre. Sie stehen einer Forderung der Staatsanwaltschaft von achteinhalb Jahren Haft gegenüber.