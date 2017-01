Anzeige nach Kontrolle

Heidelberg. Die Polizei sucht Zeugen einer Personenkontrolle, die sich bereits Ende Dezember an der Haltestelle "Stadtbücherei" ereignet hat. Wie das Präsidium gestern mitteilte, hatte ein damals überprüfter 42-Jähriger danach Strafanzeige gegen die beteiligten Beamten gestellt. Der Vorwurf: Sie sollen den Mann an der Schulter verletzt haben. "Die Ermittlungsbehörden sind bemüht, den Vorfall möglichst lückenlos aufzuklären", so die Polizei.

Die Beamten ermittelten damals in einem mutmaßlichen Drogendeal. Ein Zeuge hatte am Dienstag, 27. Dezember 2016, gemeldet, er habe einen Mann beobachtet, der ein Paket aus einem Gebüsch am Friedhof Kirchheim geholt habe. Dieses habe er später einem zweiten Mann übergeben. Nach dem Austausch seien beide Männer in eine Straßenbahn gestiegen. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte zwei 24 und 42 Jahre alte Personen an der Haltestelle "Stadtbücherei", auf die die Beschreibung passte. Dabei wurde der 42-Jährige zwischenzeitlich mit Handschellen festgehalten. Später konnte die Identität des Mannes festgestellt und er sowie sein Begleiter entlassen werden, da sich keine Beweismittel für einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz fanden. Am Folgetag erstattete der 42-Jährige dann Anzeige. Zeugen der Kontrolle werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1 74 55 55 bei der Kripo zu melden. jor