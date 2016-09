Anzug „Adolf“ bleibt im Karton

Alle Bilder anzeigen Neue Exponate: Das rote Kinderkleidchen stammt aus den späten 50ern und ist eine Spende des ehemaligen Heidelberger Paulusheims (l.). Der Bleyle-Jungenanzug aus den 30er-Jahren liegt ungetragen im Originalkarton. © Rothe/miro

Fünf Jahre lang wurden die Stoffkostbarkeiten im Depot gehütet - nun rücken sie wieder in den Blick der Öffentlichkeit: "Modebummel durch drei Jahrhunderte" lautet der Titel einer Ausstellung in der Textilsammlung, die zum Tag des offenen Denkmals eröffnet wurde und bis 5. Februar zu sehen ist. Auf rund 700 Quadratmetern lassen rund 50 kostbare Kostüme und Kleider sowie zahlreiche Accessoires staunen über die Trends der vergangenen Zeit.

Nicht mehr nur Leihgabe, sondern nun im Besitz des Museums ist ein Dreier-Ensemble aus dem Rokoko. Im 17./18. Jahrhundert war Frankreich auch in der Mode tonangebend, und so kommt man bei der Beschreibung der Robe von unschätzbarem Wert nicht am französischen Fachvokabular vorbei: Das Manteau- (Mantel-)Kleid ist durch einen Seidenrock ergänzt, der die Hüften betont. Die "Watteau-Falten" im Rücken verdanken ihren Namen einem Gemälde von Antoine Watteau (1684-1721) - eine Reproduktion hängt in der Ausstellung direkt daneben.

Strickware für "Knaben"

Textilsammlung Max Berk "Modebummel durch drei Jahrhunderte" wird bis 5. Februar gezeigt. Die Textilsammlung Max Berk gehört zum Kurpfälzischen Museum. Adresse: Brahmsstraße 8 in Heidelberg-Ziegelhausen (Telefon 06221/80 03 17, Mail: kmh-textilsammlung-max-berk@heidelberg.de. Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag, Sonntag, 13 bis 18 Uhr, Gruppenbesichtigungen nach Voranmeldung auch außerhalb dieser Zeiten möglich Eintrittspreise: regulär 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Schüler unter 16 Jahren frei).

Als echte Rarität gilt ein Kinderkleid aus Seide in Altrosa, das etwa genauso alt ist und einst von der Tochter einer Apothekerfamilie aus Dresden getragen wurde. Deren Mutter soll Zofe am Hofe der Kaiserin Charlotte von Mexiko Gast gewesen sein.

Es liegt in der Natur der Sache, dass vor allem die Ball- und Tageskleider der adligen Damen - später der wohlhabenden Bürgerlichen - zu sehen sind. Denn: Während Bäuerin und Magd ihre rustikalen Stücke auftrugen, wurde so manche seidene Robe nur ein oder zwei Mal dem Hofstaat vorgeführt, wie Kuratorin Dr. Kristine Scherer erklärt. Die seit 2002 zum Kurpfälzischen Museum gehörende Sammlung hat weitere kostbare Stücke geerbt oder erworben. Zum Beispiel ein rotes Kinderkleidchen aus den 50er-Jahren. "Wir haben es zusammen mit etwa 30 Kleidern aus dem Bestand des früheren Paulusheims bekommen", erklärt Scherer. Noch zwei andere Kleidungsstücke sind erstmals in der Textilsammlung zu sehen: zwei ungetragene "Knabenanzüge" vom Wollmode-Experten Bleyle. Einen hat Scherer einer Schaufensterpuppe angezogen, der zweite liegt sorgfältig zusammengelegt im vergilbten Originalkarton aus den 30er-Jahren. Ob die Anzüge aus dem Bestand eines irgendwann geschlossenen Ladens stammen oder ungeliebt und ungenutzt in einer Schrankecke lagerten, bleibt offen - vielleicht hat auch der Name der Anzüge dazu beigetragen, dass wohl nie ein Junge den Anzug trug: "Modell Adolf" steht nämlich auf der alten Schachtel gedruckt.

Accessoires sind ebenfalls zu sehen. Schuhe aus dem 18. Jahrhundert erinnern an eine Zeit, in der noch nicht zwischen Rechts und Links unterschieden wurde: Das Modell für jeden Fuß war identisch. Weiche Glacé-Handschuhe gehörten in jener Zeit ebenfalls zum akkuraten "Outfit". In Ziegelhausen ist der passende Handschuh-Koffer dazu zu sehen - inklusive einem Fingerweiter aus Elfenbein. Apropos: Erstmals wird eine Sammlung von Flohfallen präsentiert: Mittels Sirup oder Düften lockten feine Damen die Insekten in die dezent unter Rüschen getragenen Röhrchen aus Elfenbein oder Coquillanuss.

Einmal vollgefressen, sollen die Lästlinge nicht mehr durch die feinen Löcher entkommen sein. Dass die Sammlung in Ziegelhausen zu sehen ist, verdankt das Museum einem "Römer": Horst R. Bürger, in der Region bekannter Museumspädagoge und "Freizeit-Legionär", schenkte sie dem Museum.