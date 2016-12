„Armutszeugnis für die Stadt“

Die Altstadt in Heidelberg ist abends ein beliebtes Ziel für Studenten. Das Kulturreferat setzt sich daher für den Erhalt der Sperrzeiten-Landesregelung ein. © rothe

Heidelberg. Die Heidelberger Studenten wehren sich mit allen Mitteln gegen die drohende neue Sperrzeiten-Verordnung für Kneipen und Bars in der Altstadt. Mit der Initiative "Lebendige Altstadt für Alle" kämpft das Kulturreferat der Studierendenschaft der Universität Heidelberg für den Erhalt der Landesregelung. Der zufolge dürfen Gaststätten und Diskotheken wochentags bis drei Uhr und an Wochenenden bis fünf Uhr geöffnet haben. Bezirksbeirat sowie Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatten zuletzt aber einer Verwaltungsvorlage zugestimmt, wonach die Sperrzeiten jeweils um zwei Stunden ausgeweitet werden sollen. Dadurch sollen Anwohner vor Lärmbelästigungen geschützt werden.

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner, Bürgermeister Erichson, die Gemeinderatsmitglieder und die Heidelberger Bürger forderte das Kulturreferat stellvertretend für 30 000 Studenten, in der Debatte berücksichtigt zu werden. "Wir fordern Sie auf, die Diskussion erneut zu öffnen und diese große Gruppe der Bevölkerung mit an den Tisch zu holen, da der bisherige Diskurs hauptsächlich durch die kleine, aber medial sehr laute Initiative weniger Altstadtbewohner dominiert wird", heißt es in dem Schreiben.

3000 Unterschriften gesammelt

Chronik Sperrzeiten Vor dem 31. Dezember 2014 durften Kneipen und Bars in der Altstadt werktags bis zwei Uhr und am Wochenende bis drei Uhr geöffnet haben. Anfang 2015 wurde die Sperrzeiten-Regelung an die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg angepasst. Fortan waren die Öffnungszeiten unter der Woche bis drei Uhr und am Wochenende bis fünf Uhr. Ein Lärmgutachten hatte vor einigen Wochen erwiesen, dass die Lärmbelästigung in Teilen der Altstadt zu hoch ist. Der Bezirksbeirat Altstadt sowie der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt haben einer Verwaltungsvorlage zugestimmt, nach der die Sperrzeiten auf ein Uhr und drei Uhr ausgeweitet werden sollen. Die finale Entscheidung liegt am 20. Dezember beim Gemeinderat. Eine Kundgebung von Studenten gegen die drohende Verordnung findet heute Abend um 19 Uhr auf dem Heumarkt in der Unteren Straße statt.

Zusätzlich zu der eindeutigen Positionierung des Studierendenrats wurde eine Online-Petition gestartet, die bis gestern bereits 3000 Mal unterzeichnet wurde. "Das ist ein klares Votum der Bewohner Heidelbergs und es sollte dem Bürgermeister, dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung deutlich werden, dass eine Entscheidung für verlängerte Sperrzeiten zum jetzigen Zeitpunkt nicht tragbar ist", schreibt Kulturreferent Alexander Knabe.

Aus Sicht der Studenten ist nicht hinnehmbar, dass in einer jungen, dynamischen Stadt wie Heidelberg eine derart restriktive Sperrzeitenregelung erlassen wird. Dies schade dem Ruf Heidelbergs als traditionsreiche Studentenstadt und bedeute einen radikalen Einschnitt in die Kneipen- und Ausgehkultur. "Das wäre ein Armutszeugnis für die Stadt und würde einen großen Verlust für den Charme und die Lebensqualität - insbesondere in der Altstadt - bedeuten", steht im offenen Brief.

Dabei sei den Studenten durchaus bewusst, dass die Lärmbelästigung in diesem Bereich ein Problem ist. "Allerdings sehen wir hier Sie als Vertreter der Stadt in der Pflicht, konstruktive Lösungen zu finden, anstatt pauschale Verbote zu erlassen", argumentieren sie. Mögliche Maßnahmenpakete seien demnach noch längst nicht ausgereizt worden. Vielmehr fordere man an Wochenenden angemessene Polizeipräsenz in der Altstadt, einen durchsetzungsfähigeren Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und Informationskampagnen. "Außerdem bedarf es eines Konzepts, um Räume für Feiernde zu schaffen und die Flüsse der Kneipengänger aus der Altstadt heraus müssen besser gesteuert werden", so Alexander Knabe.

All die Punkte seien bisher nicht konsequent berücksichtigt worden. Gerne wolle man sie aber gemeinsam mit der Stadt verfolgen, heißt es. "Denn wir sind überzeugt, dass es erforderlich und auch möglich ist, eine Lösung zu finden, die für alle Bewohner Heidelbergs tragbar ist."

Die Initiative "Lebendige Altstadt für Alle" will mit dem offenen Brief zeigen, dass sie an einer konstruktiven Diskussion interessiert ist. Die Ernsthaftigkeit des Anliegens soll heute Abend auch mit einer öffentlichen Kundgebung auf dem Heumarkt in der Unteren Straße unterstrichen werden. "Ab 19 Uhr tragen wir dort symbolisch das Heidelberger Nachtleben zu Grabe", nimmt Kulturreferent Alexander Knabe vorweg. Den Bürgermeistern sollen so die Folgen ihrer Entscheidung vor Augen geführt werden. "Kommt zahlreich. Bleibt friedlich. Das wird ein bedachter Protest, keine Demo", heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung auf Facebook.

Da das Schreiben der Stadtverwaltung gestern erst spät zuging, war von den Verantwortlichen noch keine Reaktion auf den geplanten Protest zu erhalten.