Auf der Hütte ins neue Jahr

Das Kalmithaus auf der Spitze des Berges Kalmit im Pfälzerwald ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die Silvesterparty hier ist schon fast ausgebucht. © venus

Pfalz. Auf dem höchsten Punkt des Pfälzerwaldes mit weitem Blick in die Pfalz das neue Jahr 2017 begrüßen - das macht die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins wieder möglich: An Silvester findet im Kalmithaus auf dem mit 673 Metern höchsten Gipfel des Haardtgebirges die inzwischen traditionell gewordene Silvesterparty statt - mit Start für Silvester-Wanderer bereits am Vormittag um 9 Uhr. Das Ende ist offen. Einziger Haken: Die große Party am Abend ist nach Angaben der Ortsgruppe schon seit einigen Wochen so gut wie ausgebucht.

Drei Menüs im Angebot

Die Gäste, die sich vorangemeldet haben, dürfen sich auf drei verschiedene Menüs freuen: Burgunderbraten, Sahnegeschnetzeltes und Semmelknödel mit Waldpilzen - dazu stets die passenden Beilagen und natürlich Pfälzer Wein aus Maikammer an der unten liegenden Weinstraße. Und zum Jahreswechsel kommt aus der Küche zusätzlich ein Süppchen zum Aufwärmen, denn die Gäste werden mit Sicherheit um Mitternacht draußen unter freiem Himmel den Blick in die Rheinebene genießen wollen. Sofern es denn die Witterung zulässt und keine Wolkenbank den Blick versperrt.

Einen weiten Blick in die Rheinebene bis hinüber zum Odenwald und nach Heidelberg ermöglicht das 554 Meter hohe Weinbiet nördlich von Neustadt - dort gibt es erstmals im Weinbiethaus des Pfälzerwald-Vereins Gimmeldingen eine Silvesterparty mit drei Drei-Gänge-Menüs. "Wir bieten Schweinelende mit Spätzle, Schweinebraten mit Semmelknödeln und eine vegetarische Gemüsepfanne an," verrät der neue Wirt Joachim Hensel, der im Sommer das 90 Jahre alte Gipfelhaus übernommen hat. Wer rauf will, muss ab Haardt eine rund vier Kilometer lange kurvenreiche Auffahrt in Kauf nehmen. Mehr Informationen bekommen Interessierte unter Telefon: 06321 - 325 96.

Während es auf dem Weinbiet noch jede Menge Platz gibt, sind das Hilschberghaus in Rodalben mit seinen 200 Plätzen und die Edenkobener Hütte am Hüttenbrunnen mit 70 Plätzen so gut wie ausgebucht. Aber man kann sich dennoch nach üblicherweise kurzfristig nicht in Anspruch genommenen Plätzen erkundigen: In Rodalben am Felsenwanderweg unter den Telefonnummern 06331/180 20 oder -106 69 - im Edenkobener Tal unter der 0179/90 555 13. In Edenkoben wird ein kaltwarmes Büffet angeboten und wer urig in einem Blockhaus übernachten will, liegt dort auch richtig. Das Hilschberghaus ist dagegen im Bettentrakt bereits völlig ausgebucht.

Meist geschlossen

Den letzten Tag des Jahres 2016 kann man auch noch in anderen Hütten des Pfälzerwald-Vereins genießen - aber ab 18 Uhr ist dort in der Regel "Feierabend": etwa in der St. Anna-Hütte über Burrweiler, in der Klausental-Hütte bei Diedesfeld und in der Landauer Hütte über Frankweiler.

Die meisten Hütten haben in der Silvesternacht allerdings ganz geschlossen - so etwa die Hütte an der Weilnach über Bad Dürkheim, die Weisenheimer Hütte am Ungeheuersee, die Hohe-Loog-Hütte über Hambach, die Hellerhütte nördlich von Lambrecht, die Totenkopfhütte westlich von Maikammer oder die Waldschenke im Mühltal bei Deidesheim.