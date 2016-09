Auf Schüler gefeuert

Mit Schüssen aus einer Druckluftwaffe soll ein 13-Jähriger auf einen elf Jahre alten Schüler geschossen haben. Laut Polizei saß der Jüngere am Mittwoch gegen 14.45 Uhr an einer Bushaltestelle im Erlenweg und wartete darauf, abgeholt zu werden. Dabei seien zwei 13 und 16 Jahre alte Jugendliche mit ihm in Streit geraten, woraufhin der 13-Jährige die Waffe zückte, dem Schüler an den Kopf hielt und abdrückte. "Da die Pistole nicht geladen war, kam nur Luft aus dem Lauf", so ein Polizeisprecher.

Ermittler suchen Zeugen

Als der Bub flüchtete, sollen die Älteren mehrfach, nun mit der geladenen Waffe, auf ihn geschossen haben. Die Kugeln trafen den Schulranzen. Als die Mutter des Elfjährigen hinzukam, seien die beiden in einen Bus der Linie 33 gestiegen und davongefahren. In der Karlsruher Straße stoppte eine Streife den Bus und nahm die beiden Teenager vorläufig fest. Nun werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Da der 13-Jährige auch in dem Bus umher geballert haben soll, sucht die Polizei Zeugen. sin