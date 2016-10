Auf vier Pfoten durchs Schloss

Dass Hunde aufs Sofa hüpfen, ist nicht so selten. Im Heidelberger Schloss sprangen einige Vierbeiner nun sogar auf einen Thron - und posierten fürs Foto. Möglich gemacht hat diesen Gag eine Sonderführung: "Hundeleben bei Hofe" rückt die kulturhistorische Bedeutung der Vierbeiner in den Mittelpunkt. Zur Premiere haben einige Tiere - am Welthundetag - ihre Besitzer erstmals in der Geschichte der Schlossführungen begleitet.

Erika Schreiber aus Weinheim war "schon lange nicht mehr" im Heidelberger Schloss. Doch als sie die Vorankündigung zu dieser Sonderführung in dieser Zeitung liest, meldet sie sich - und Charly - sofort an. Jetzt steht der zwei Jahre alte West Highland White Terrier neben dem Elisabethentor, einem romantischen Geschenk des Kurfürsten Friedrich V. an seine Braut, die Engländerin Elisabeth Stuart. Während Schlossführerin Iris Rößler von dem Traumpaar des 17. Jahrhunderts berichtet, entgeht dem kleinen Hund auch nicht die kleinste Bewegung in der Besuchergruppe, zu der sieben weitere Vierbeiner gehören.

Berner Sennenhund Fine, Pumi Elli und Terrier-Schnauzer Maya sowie die 13 Jahre alte Mischlingshündin Sita lassen die spannenden historischen Details ebenfalls eher kalt - statt dessen halten sie die Nase am Boden und nehmen für Menschen nicht wahrnehmbare Gerüche auf. Die Idee zu dieser tierischen Führung hatte Reglindis Schulte-Tigges-Dettbarn, Geschäftsführerin des Service Centers des Schlosses. Mit ihrer Kollegin Iris Rößler arbeitete sie die Sonderführung aus. Beide sind selbst Hundebesitzerinnen: Berner Sennenhund Fine und Golden Retriever Bruno sind bei der Premiere mit dabei.

Hunde im Heidelberger Schloss Die Sonderführung "Hundeleben bei Hofe" am Heidelberger Schloss ist von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg konzipiert worden. Die rund zweistündige Führung hatte ihre Premiere am Welthundetag (10. Oktober). Weitere Termine gibt es noch nicht. Die Tour kann aber von Gruppen gebucht werden - zum Beispiel von Familien oder Vereinen. Der Rundgang führt nicht durch die Innenräume wie Fasskeller, Ottheinrichsbau oder Königssaal. Stattdessen sind Stationen das Elisabethentor im Stückgarten, der Dicke Turm, der kleine Altan im Englischen Bau, die Quelle im Burggraben und eine Wiese im Hortus Palatinus, dem Pfälzischen Garten. Normalerweise dürfen Hunde nicht mit ins Schloss genommen werden. In den Räumen des Schwetzinger Schlosses herrscht ebenfalls Hundeverbot. Im Schlossgarten sind Hunde hingegen zugelassen. Sie müssen an der Leine geführt werden. Die Leine darf nicht länger als zwei Meter sein.

Lebendige "Wärmflasche"

Einen besonders großen Auftritt hat die kleine Claire von Ute Moll aus Mannheim: Cavalier King Charles Spaniels wie sie waren die liebste Hunderasse von Elisabeth Stuart. Überhaupt sind Hunde am Hofe gerne gesehene Begleiter gewesen, wie Rößler erzählt. Sie wurden mit zur Jagd genommen, Dalmatiner und andere Laufhunde begleiteten die Kutschen und sollten ihre Herrschaft schützen. Aber auch als lebendige "Wärmflasche" in den kalten und ungemütlichen Schlossmauern waren die Vierbeiner auf dem Schoß der Adligen im Einsatz.

Einige alte Gemälde zeigen Hunde - und das nicht zufällig: "Wer sich an der Seite eines Jagdhundes porträtieren ließ, stellte klar, dass er über Ländereien verfügte und wohlhabend war", beschreibt Rößler die Symbolik. Bei den Frauen besaßen die Vierbeiner eine andere Signalwirkung: "Bei ihnen stand der Hund für Treue", fügt die Schlossführerin hinzu.

Die sensiblen Böden und Möbel von Königssaal oder Ottheinrichsbau bleiben bei dieser "Pfoten"-Tour außen vor - dafür dürfen die Vierbeiner die steinerne Wendeltreppe des Dicken Turms an der Nordwestecke nach oben laufen, wo ihre Frauchen den wohl schönsten Blick über die Stadt und in die Rheinebene genießen.

Auf dem kleinen Altan darunter löst die Gruppe ein panisches Schnattern der Wildgänse aus, die oben auf den Mauern der Schlossruine ein Stammplätzchen haben. Die Hunde mit Jagdanteil im Blut zittern aufgeregt - sie würden sich wohl gerne einen der Vögel vorknöpfen. Statt dessen warten hier - auch nicht zu verachten - Leckerlis und der Thron zum Fototermin.

Toben zum Abschluss

"Das ist eine tolle Sache", freut sich Helgard Burkhardt, die mit Pumi Elli und Mischling Maya aus Ketsch zur Schlossführung gekommen ist. Die historischen Infos findet sie sehr interessant und gut aufbereitet. Auch Melanie Selinger, die mit Corgy-Mix Champ und Freundin in der Pfalz lebt, lobt das "tolle Angebot", und bedauert, dass es so wenige Angebote gibt, die sich an Hundebesitzer richten.

"Meist muss man als Tourist seinen Hund im Auto lassen, wenn man etwas besichtigt", weiß Schulte-Tigges-Dettbarn aus eigener Erfahrung. Hier ist das anders.

Weiter geht es nun in den Schlossgraben, wo die Tiere sich an der Quelle erfrischen dürfen. Und dann auf eine große Wiese. Leinen los - Bruno jagt verspielt Elli und Charly rast hinterher. Für die Hunde ist das sichtlich die schönste Station der Schlossbesichtigung.