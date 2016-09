Auto mit 20 000 Zetteln beklebt

Alle Bilder anzeigen 20 000 "Denkzettel" für Parken im Halteverbot der Fahrradstraße Plöck: Die Aktion sollte das Bewusstsein für Rücksicht im Straßenverkehr stärken. © Rothe Kinder der Ferienbetreuung aus Neckargemünd kamen zufällig vorbei - und halfen spontan, in Windeseile die Post-its wegzuzupfen. © Rothe

Eva Sigmund hat schon den zweiten blauen Block in der Hand. Unermüdlich klebt sie "Denkzettel" auf die Karosserie des inzwischen schon nicht mehr erkennbaren Pkw, der in der Fahrradstraße der Plöck im Halteverbot am Straßenrand parkt. Die engagierte Radfahrerin möchte mit anderen Freiwilligen darauf aufmerksam machen, dass solch rücksichtsloses Verhalten gefährlich sein kann - in diesem Fall für die vielen Radfahrer hier. Organisiert hat das die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (agfk) gemeinsam mit der Stadt. Es ist eine Premiere, die Aktion soll in anderen baden-württembergischen Städten wiederholt werden.

Rund zwei Stunden dauert es, dann heften rund 20 000 blaue und weiße Zettelchen mit dem Aufdruck "#woparkstdudenn?" auf der Limousine. "Alle sind mit dem blauen Umweltengel zertifiziert und rückstandslos zu beseitigen", betont Kathrin Voskuhl vom Organisationsteam. "Nicht mit erhobenem Finger, sondern auf sympathische Art, mit Lächeln" möchte die agfk Autofahrer daran erinnern, nicht auf Radwegen, Fahrrad- und Schutzstreifen sowie in "zweiter Reihe" zu parken, erklärt Anna Hussinger, die Leiterin der agfk-Geschäftsstelle in Stuttgart.

Passanten machen mit

Denkzettelaktion in der Plöck Die Denkzettel-Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass auch kurzzeitiges Parken auf Radwegen zu gefährlichen Situationen führen kann. Organisiert hat "#woparkstdudenn?" der Verein Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (agfk). Die Aktion ist Teil der "Tu's aus Liebe"-Kampagne, bei der die agfk und ihren Kommunen 2015/2016 Verkehrssicherheit zum Thema machen. Ein Kamerateam hat die Aktion begleitet und Reaktionen von Passanten eingefangen. Daraus soll ein Film entstehen, der voraussichtlich ab Montag im Internet zu sehen ist. Infos zu der Aktion gibt es auch unter www.agfk-bw.de sowie in den sozialen Netzwerken unter #woparkstdudenn.

Christina Seitz, die eigentlich gerade ihrem Besuch von auswärts die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen möchte, bleibt stehen: "Ich dachte erst, das hier sei ein Hochzeitsspaß", plaudert sie. Als sie erfährt, worum es den Initiatoren geht, findet sie die Aktion "witzig". Nicht alle denken so. Eine Autofahrerin zieht vom Fahrersitz ihres Vans Grimassen, weil in der Fahrradstraße Plöck kurzzeitig kein Durchkommen für sie ist. Viele Passanten bleiben stehen, diskutieren, machen Handyfotos oder -videos. Wie gut, dass Dieter Schäfer, Chef der Verkehrspolizei am Polizeipräsidium Mannheim, vor Ort ist: Spontan regelt er den Verkehr und sichert die Situation ab. Die Polizei unterstütze die "Denkzettel"-Aktion, weil sie helfe, das Bewusstsein für Probleme im Straßenverkehr zu schärfen. "Jedes Verhalten, das Verkehrsströme behindert, egal ob Rad oder Auto, sollte geahndet werden", begründet er. Doch die Polizei kann nicht jedem Verkehrsvergehen Konsequenzen folgen lassen - neben Schwerpunktkontrollen leisteten solche aufmerksamkeitsträchtigen Initiativen wertvolle Arbeit. Auch die Schüler Timo Harfst, Florian Kirchmann und Florian Roth lassen sich neugierig die Aktion erklären - und stehen kurz drauf selbst mit einem blauen Post-it-Block bewaffnet an dem Wagen. "Das ist doch eine gute Sache", begründet Florian Kirchmann. Die Jugendlichen aus Walldorf sind viel mit dem Rad unterwegs und haben Erfahrung mit rücksichtslosem Verhalten. "Einmal wäre ich beinahe gestürzt, weil ein Auto auf den Radweg fuhr", erzählt Timo. "Der Autobesitzer möchte ich nicht sein", sagt er dann mit Blick auf den Pkw vor ihm, der schon aussieht wie ein dicker Fisch mit zigtausend blauen Papierschuppen.

Was das Trio und die anderen Passanten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Die Aktion ist inszeniert, um auf Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und um mehr Rücksicht zu werben. Der VW gehört Thomas Raab vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement, der das Projekt mitorganisiert hat. Und die vermeintliche Autobesitzerin, die nach fast zwei Stunden aufgelöst zu dem Wagen eilt, ist eine Schauspielerin: Marion Jeiter.

Plötzliche Wendung

Und dann nimmt die so gut von der agfk und der Bonner Werbeagentur Tippingpoints vorbereitete Aktion plötzlich eine spontane Wendung: Gerade zupft Jeiter in ihrer Rolle als Falschparkerin noch verzweifelt an den blauen Zettelchen, als gut zwanzig Kinder zwischen vier und zehn Jahren mit ihrer Betreuerin Andrea Lemmert die Plöck entlanglaufen.

Eine Sekunde staunen die kleinen Teilnehmer einer Ferienbetreuung aus Neckargemünd, dann umzingeln sie spontan den Wagen und helfen der "traurigen Autofahrerin": In Windeseile rupfen die kleinen Hände die "Denkzettel" ab, bis die Fahrradstraße von blauen Zettelchen übersäht ist - die Mädchen und Jungen haben einen Riesenspaß dabei.