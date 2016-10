Unbekannte haben am Wochenende diverse Automaten geplündert und Bargeld im Wert von rund 1500 Euro erbeutet. Nach Polizeiangaben betrat ein Täter das Parkhaus in der Poststraße am Samstag gegen 23 Uhr und machte sich mit einer Akkubohrmaschine am Schloss der maschinellen Kasse zu schaffen. Der zweite Automat in der Bergheimer Straße sei auf dieselbe Art und Weise geöffnet worden, so dass die Polizei von ein und demselben Täter ausgeht. Laut Beschreibung ist der Unbekannte 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, einen Dreitagebart und sieht südländisch aus. Er trug dunkle Hosen, eine dunkelblaue Jacke und hatte eine dunkle Tasche mit braunen Griffen dabei.

Schaden entstand den Angaben zufolge auch in einem Wohnheim im Neuenheimer Feld, wo ein Getränkeautomat in derselben Nacht brachial aufgebrochen wurde. Ob auch hier ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Zeugen melden sich unter Telefon 06221/99 17 00. sin