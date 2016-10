Baby-Kudus zu sehen

Wenige Tage nach der Geburt des ersten Jungtieres bei den Großen Kudus im Heidelberger Zoo stellte sich erneut Nachwuchs bei den Antilopen ein. Das kleine Kudu-Mädchen erhielt den Namen Samaya, was aus dem Afrikanischen übersetzt "Himmel" bedeutet. Jetzt erkunden die beiden Kudu-Jungtiere Samaya und Malia mit ihren Mamas bereits ihre Umgebung und sind in der Außenanlage des Afrikageheges zu sehen.

All dies geschieht natürlich unter den wachsamen Augen der Tierpfleger. Der Grabenbereich des Geheges ist derzeit noch mit einem schwarz-gelben Flatterband abgesperrt, damit die Fluchttiere nicht versehentlich hineinspringen. Sobald sich die Kleinen gut genug in ihrem Zuhause auskennen, wird das Absperrband entfernt.

Während Samaya in kraftvollen Sprüngen die Anlage erkundet, sucht Malia, was übersetzt "Königin" bedeutet, den Schutz der Herde und vertraute Bereiche. Im Innenbereich hatte sich Malia noch mutiger und neugieriger gezeigt. Die weitere Entwicklung der beiden Kudu-Mädchen können Zoobesucher in der Außenanlage verfolgen. to