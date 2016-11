Bahn frei für längere Sperrzeiten

Die Weichen für eine Rückkehr zu längeren Sperrzeiten für Bars und Kneipen in der Heidelberger Altstadt sind gestellt. Der Bezirksbeirat hat einer entsprechenden Verwaltungsvorlage bei seiner Sitzung am Dienstagabend zugestimmt. Nach dieser Vorlage dürfen Gastronomiebetriebe in dem Wohngebiet ab dem 1. Januar 2017 werktags nur noch bis 1 Uhr anstatt - wie aktuell - bis 3 Uhr öffnen. Auch an Wochenenden soll die Sperrzeit um zwei Stunden ausgeweitet werden - von bisher 5 Uhr auf 3 Uhr.

Versuch gescheitert

Der rund zwei Jahre andauernde Versuch, die Lärmhöhepunkte durch längere Öffnungszeiten zu entzerren, sei damit gescheitert, teilte Bürgermeister Wolfgang Erichson mit. Die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse eines Lärmgutachtens hatten gezeigt, dass gerade in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag der Lärmpegel zum Teil erheblich ansteige (wir berichteten). "Da geht es um Werte bis zu 80 Dezibel. Die entsprechen einer laufenden Kreissäge", sagte Erichson. Übertragen auf die Arbeitswelt sei bei einer solchen Belastung ein Lärmschutz arbeitsrechtlich vorgeschrieben.

Sperrzeiten in der Heidelberger Altstadt Vor dem 31. Dezember 2014 durften Kneipen und Bars in der Altstadt werktags bis 2 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr geöffnet haben. Anfang 2015 wurde die Sperrzeiten-Regelung an die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg angepasst. Fortan waren die Öffnungszeiten unter der Woche bis 3 Uhr und am Wochenende bis 5 Uhr. Davon hatte man sich eine Entzerrung der Lärmbelastung erhofft. Im Ergebnis blieben die Menschen aber einfach länger, wodurch es zu noch späteren Belastungen kam. Der Bezirksbeirat hat nun einer Verwaltungsvorlage zugestimmt, nach der Kneipen künftig um 1 Uhr unter der Woche und um 3 Uhr am Wochenende schließen müssen.

Der neue Vorschlag ist strenger als die Regelung, die vor der Ausweitung der Öffnungszeiten im Dezember 2014 gegolten hatte. Damals durften Kneipen unter der Woche noch bis 2 Uhr geöffnet bleiben, am Wochenende ebenfalls bis 3 Uhr. Damit reagiere man auf die veränderten Verhältnisse vor Ort. "Wir haben eine neue Qualität des Feierns, eine neue Qualität des Alkoholkonsums", betonte Erichson. "Das ist eine ganz andere Generation als noch vor zehn Jahren. Völlig ohne Respekt vor der Polizei", ergänzte er.

Neben Grölereien werde häufig randaliert und wildgepinkelt. Kaputte Flaschen säumten regelmäßig die Altstadt-Gassen. "In dieser Regelung sehen wir einen Ausgleich des Bedürfnisses der Anwohner nach Ruhe einerseits, und den Interessen der Wirte und der ausgehenden Menschen andererseits", erklärte der Bürgermeister.

Entgegen der Landesverordnung

Teile der Anwohner hätten gerne noch strengere Sperrzeiten als die vorgeschlagenen. Ein entsprechender Antrag von Bezirksbeirat Gerd Guntermann, die Öffnungszeiten auf 0 Uhr und 2 Uhr zu beschränken, wurde allerdings abgelehnt.

Widerstand gegen die Rückkehr zu den längeren Sperrzeiten kam vom Stellvertretenden Vorsitzenden der Heidelberger FDP, Hannes Wendling. "Der Kommunale Ordnungsdienst wurde aufgestockt, und nun will man nicht einmal die ersten Erfahrungen abwarten", sagte er. Zudem störe es ihn, dass die Gegenseite vom Zustand Heidelbergs vor zehn Jahren ausgehe: "Man muss sich mit der Aktualität auseinandersetzen." Weite man die Sperrzeiten wieder aus, richte man sich zudem gegen die Landesverordnung. "Wenn man sich mal unter den Studenten umhört, herrscht da absolutes Unverständnis", so Wendling.

Die Vorsitzende des Stadtteilvereins Alt-Heidelberg, Karin Werner-Jensen, wehrte sich dagegen, einen Konflikt Alt gegen Jung herbeizureden. "Es gibt auch viele junge Menschen, die sich vom Lärm belästigt fühlen", sagte sie.

Die endgültige Entscheidung, wie es mit den Kneipen in der Altstadt weitergeht, liegt nun beim Gemeinderat. Am 20. Dezember entscheiden die Vertreter über den Verwaltungsvorschlag. Wie die Entscheidung auch ausfällt, für Entrüstung wird sie auf der einen oder anderen Seite ohnehin sorgen.