Bahnstadt-Kino im Zeitplan

"Das hier wird unser Aquarium", sagt Jochen Englert und zeigt auf ein riesiges Beton-Ei, das von einem Gewirr aus Gerüsten umschlungen ist. "Eine Treppe mit Stahl- und Betonelementen wird sich um den Fischtank winden, und dort kommen die Aufzüge hin", erzählt der Geschäftsführer der Luxor Filmtheaterbetriebe mit leuchtenden Augen. Beim Rundgang über die Baustelle an der Eppelheimer Straße, wo das neue Heidelberger Großkino langsam Gestalt annimmt, spricht der Cineast über sein ehrgeiziges Projekt, Visionen, Verhandlungen und Termine.

Eltern überredet

Die Wände des Baucontainers sind mit Plänen und Entwürfen tapeziert: "Wir sind hier angetreten, um ein Entertainment-Haus mit 15 Kinosälen zu bauen", betont Englert. Mit "wir" meint der Schifferstadter sein Familienunternehmen, denn Mitte der 90er Jahre - damals war Englert 24 Jahre alt - überredete er seine Eltern, den Filmpalast Luxor in Schwetzingen zu kaufen. "Mit Zwölf habe ich als Filmvorführer im Rex-Kino in Schifferstadt gejobbt, und da ist die Grundlage für meine Leidenschaft gelegt worden", verrät Englert. Heute gehören seiner Familie Großkinos in Bensheim, Walldorf, Schwetzingen, Nidderau und das Rex. Wie hoch die Kosten für den Filmpalast sind, will die Unternehmerfamilie erst bei der Eröffnung preisgeben.

Bahnstadt Die Bahnstadt ist der 15. und jüngste Stadtteil Heidelbergs. Er befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs und ist mit 116 Hektar größer als die Heidelberger Altstadt.

Heidelbergs. Er befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs und ist mit 116 Hektar größer als die Heidelberger Altstadt. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden in der Bahnstadt alle Gebäude nach Passivhaus-Standards errichtet. Damit wird der neue Stadtteil zur weltweit größten Passivhaussiedlung.

errichtet. Damit wird der neue Stadtteil zur weltweit größten Passivhaussiedlung. 5000 Menschen sollen künftig dort leben, weitere 7000 dort arbeiten- vor allem in Forschung und wissenschaftsbasierten Unternehmen. Im Juni 2012 sind die ersten Bewohner in den neuen Stadtteil eingezogen.

sollen künftig dort leben, weitere 7000 dort arbeiten- vor allem in Forschung und wissenschaftsbasierten Unternehmen. Im Juni sind die in den neuen Stadtteil eingezogen. Das neue Großkino - das ebenfalls komplett in Passivhaus-Bauweise errichtet wird - soll im Frühjahr 2017 eröffnen. Es verfügt über 15 Säle sowie ein Open-Air-Kino.

"Das sind die Wände für unseren Fischtank", sagt Englert und deutet auf verhüllte Glasscheiben, die zum Einbau bereitstehen. In das ellipsenförmige Aquarium sollen Haie, Rochen, Barsche und Makrelen einziehen. "Dieses Gebäude ist ein sehr anspruchsvoller Bau, schließlich entsteht hier das erste Passivhaus-Kino der Welt", erzählt der 45-Jährige von den Planungen und schaut zu dem überdimensionalen Plakat hinüber, das vor der Baustelle prangt. Es kündigt die Eröffnung des Bahnstadt-Kinos mit der auffälligen Glasfassade für das Frühjahr 2017 an. "Wir liegen gut in der Zeit", sagen die Englerts.

Hell hallen die Schritte beim Gang durch den Rohbau, der für Jochen Englert schon viel mehr ist: "Das hier wird unsere Gastronomie ,Metropolis' mit 800 Quadratmetern und einem überdachten Vorplatz", erzählt er. Im Erdgeschoss entstehen sechs Filmsäle, in denen die angesagten Hollywood-Streifen laufen sollen. Englert deutet auf die kleinen Vierecke oben in der Wand. "Da bauen wir gerade die Lüftungstechnik ein." Im Untergeschoss des komplett barrierefreien Kinos entstünden zwei Tiefgaragen und 500 überdachte Fahrradabstellplätze.

Besondere Dekoration

Weiter geht es über Treppen mit Holzgeländern in den ersten Stock, wo der Unternehmer vier kleinere Spezialkinos plant. "Manche Themen kehren in der Filmgeschichte immer wieder, wie beispielsweise Piraten, das werden wir mit Ausstellungsstücken und der Dekoration aufgreifen." Wie genau diese besonderen Erlebniskinos aussehen werden, kann er wegen laufender Lizenzverhandlungen nicht verraten. "Wir stehen im Moment mit Disney und Warner in Kontakt und hoffen, dass wir uns bald einig werden." Außerdem sollen fünf Kunst-Kinos einziehen, die Originalfassungen und andere Sahnestücke der Filmgeschichte zeigen und im Stil der 30er und 40er Jahre eingerichtet sind. "In den Nostalgie-Kinos werden schwere dunkelrote Stoffe, goldene Schriftzüge und plüschige Sessel eine Rolle spielen", lässt sich Jochen Englert ein bisschen in die Karten schauen.

Visionen und Bauanforderungen

Nächtelang brütet er über Gestaltungsideen wie den gläsernen "Sky-Walk" mit Blick ins Foyer, der Ausstattung für die Lounge im zweiten Stock mit dem angrenzenden Open-Air-Kino oder überlegt, ob die Treppen freitragend werden sollen oder nicht. "Das eine sind Visionen, das andere ist die Frage, wie man es tatsächlich bauen kann. Bei Kinos spielt die Schallübertragung eine übergeordnete Rolle, der man manchen tollen Plan unterordnen muss." Um Ausstellungs- und Versorgungsräume sowie sanitäre Einrichtungen harmonisch in das Gesamtbild zu integrieren, hat Englert den Bau wie ein überdimensionales Skelett geplant.

Wieder im künftigen Foyer angekommen, bleibt der Blick an einem riesigen Kran hängen, der mitten im Rohbau steht. "Keine Angst, der wird herausgehoben, wenn alles fertig ist", sagt Jochen Englert und lächelt. Bis zum Richtfest in etwa zwei Monaten soll sich auch das Gewirr aus Gerüsten gelichtet haben. "Ich überlege noch, ob ich den Aussichtsbereich von der Event-Ebene auf den Haupteingang mit einer Verglasung oder doch lieber mit Längsstäben abgrenzen soll", sinniert er und lässt seinen Blick schweifen.